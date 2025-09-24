ETV Bharat / state

मैराथन खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज, तामिया की पहाड़ियों में होगी दौड़, फटाफट करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

छिंदवाड़ा के तामिया में होगी मैराथन, प्रशासन ने कर ली पूरी तैयारी, तामिया की पहाड़ियों में खिलाड़ी लगाएंगे दौड़.

CHHINDWARA TAMIA MARATHON
मैराथन खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 6:33 PM IST

छिंदवाड़ा: कई बच्चे ऐसे होते हैं, जिनका मन पढ़ाई से इतर खेल-कूद यानि स्पोर्ट्स में लगता है. वे पसंदीदा खेल में अपने आइडियल को चुन लेते हैं, फिर उसी तरह बनने का सपना देखते हैं. ऐसे कई खिलाड़ी जो शहरों की आधुनिक सुविधाओं के बजाए गांव की मिट्टी में मेहनत कर अपना नाम कमा रहे हैं. गांवों में छिपे ऐसे होनहान खिलाड़ियों और एथलीट के लिए सरकार भी कई खेल प्रतियोगिताएं कराती है. इसी तरह छिंदवाड़ा के तामिया वालों के लिए एक अच्छी खबर है. यहां 27 सितंबर को 21 किलोमीटर की मैराथन दोड़ होने जा रही है.

21 किलोमीटर की होगी दौड़, 31000 रुपए इनाम

जिला प्रशासन ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 27 सितंबर 2025, शनिवार को इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है. यह मैराथन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के सयुंक्त प्रयासों से पहली बार तामिया में किया जा रहा है. जिसका नाम "तामिया मैराथन" दिया गया है. 21 किलोमीटर की मैराथन जीतने वाले विजेता को 31 हजार रुपए नगद, मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा. दूसरे स्थान पर रहने वाले को 21 हजार व तीसरे स्थान पाने वाले को 11 हजार रुपए का पुरस्कार मिलेगा.

तामिया मैराथन को लेकर कलेक्टर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

महिला और पुरुष की अलग अलग होगी मैराथन

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि "मैराथन दौड़ महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए होगी. पुरस्कार पुरुष व महिला को अलग-अलग मिलेगा. मैराथन में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं. यह मैराथन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस परिसर से प्रारंभ होगी और कुआं बादला टोल प्लाजा से होते हुए वापस रेस्ट हाउस आएगी. जो 21 किलोमीटर होगा. मैराथन में 05 व 11 किलोमीटर वर्ग के लिए भी धावक भी शामिल हो सकते हैं. जिन्हें मेडल व सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा.

ऑनलाइन हो रहा रजिस्ट्रेशन कलेक्टर ने बताया कि मैराथन के लिए प्रतिभागियों को ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है. मैराथन में शामिल होने के लिए https://nicforms.nic.in/enRhYmxlNjhkMTQzMTExYjI5MjIwMjUwOTIyMzU= लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यह लिंक जिले की एनआईसी की वेबसाइट के होम पेज पर भी उपलब्ध है. पंजीयन शुल्क मात्र 200 रुपए निर्धारित किया गया है. पंजीयन शुल्क प्राप्त होने के बाद ही पंजीयन कन्फर्म होगा. सभी प्रतिभागियों को निःशुल्क टी- शर्ट भी प्रदान की जाएगी. मैराथन में आने वाले प्रतिभागियों को अपने आने-जाने, रुकने व खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी.

हर 5 किमी होगी रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था

सुरक्षा के लिए जगह-जगह पुलिस व वन विभाग के जवान तैनात रहेंगे. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस एवं चिकित्सा विभाग की टीम उपलब्ध रहेगी. मैराथन के रूट पर प्रतिभागियों के लिए पानी, ग्लूकोज सहित रिफ्रेशमेंट के लिए तामिया के होटल संचालकों के सहयोग से व्यवस्था की जाएगी. मैराथन दौड़ होने तक आवश्यक वाहनों को छोड़कर इस रास्ते से आने जाने वाले सभी वाहनों पर पाबंदी रहेगी.

तामिया में पहले भी हो चुका है एडवेंचर स्पोर्ट

पर्यटन के क्षेत्र में छिंदवाड़ा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. पिछले साल भी छिंदवाड़ा के तामिया में पातालकोट एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा चुका है. तामिया की पहाड़ियां पचमढ़ी से लगी हुई है और यहां पर बेहतरीन होमस्टे के भी निर्माण किए गए हैं. इससे यहां के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसलिए प्रयास प्रशासन की तरफ से हो रहे हैं.

