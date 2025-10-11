ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा मामले में गिरफ्तार डॉक्टर सोनी की रिहाई की मांग, जल्दबाजी में गिरफ्तारी

डॉक्टरों ने कहा बिना जांच के तत्काल गिरफ्तारी गलत ( Etv Bharat )

Published : October 11, 2025 at 12:07 AM IST | Updated : October 11, 2025 at 12:31 AM IST

भोपाल : छिंदवाड़ा में मिलावटी कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में सबसे पहले इलाज करने वाले डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन अब डॉ. सोनी की इस गिरफ्तारी को मध्यप्रदेश प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों ने असंवैधानिक बताया है. शुक्रवार को भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर विभिन्न डॉक्टर संगठनों ने सरकार से डॉक्टर की रिहाई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. डाक्टर दवा नहीं बनाता, केवल दवा लिखता है प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने कहा, '' सरकार से हम अपील करते हैं कि जो इस मामले के जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करें ना कि डॉक्टर पर. डॉक्टर पर इस तरह की कार्रवाई से पूरे डॉक्टर समुदाय के प्रति हीन भावना पैदा होती है. चिकित्सा संगठनों का कहना है कि डॉक्टर दवा बनाता नहीं है, वह केवल दवा लिखता है, जबकि निर्माण और गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माता कंपनियों और ड्रग कंट्रोल विभाग की होती है. ऐसे में किसी डॉक्टर की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के भी खिलाफ है. छिंदवाड़ा मामले में गिरफ्तार डाक्टर सोनी के रिहाई की मांग (Etv Bharat) शत प्रतिशत दवाओं की जांच बड़ी चुनौती डाक्टरों ने कहा कि आज देश की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है. ऐसे में प्रतिदिन सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में 7 से 8 लाख मरीज पहुंचते हैं. जहां इतने मरीज आते हैं, वहां दवाइयों की आपूर्ति की गुणवत्ता मेंटेन रखना बड़ी चुनौती होती है. लेकिन हमें अब यह भी करना होगा, क्योंकि सभी डॉक्टर बीते दो सालों से इस समस्या से परेशान हो रहे हैं. डॉक्टरों ने बताया कि अभी दवाईयों की बैच के अनुसार रैंडमली चेकिंग होती है. लेकिन स्वास्थ्य विभाग खुद मान रहा है कि इस दवा की सैंपलिंग में चूक हुई है. फिर यह मार्केट में आई.

बिना जांच के तत्काल गिरफ्तारी गलत डॉ. मालवीय ने बताया कि डा. प्रवीण सोनी का न तो प्रोडक्शन में हाथ था न ही क्वालिटी कंट्रोल में. उनका काम केवल मरीज का परीक्षण कर दवाओं को लिखना था. लेकिन जिस तरह डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया. वह असंवैधानिक है. डॉ. मालवीय ने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट की जैकब मैथ्यू गाइड लाइन है, जिसके अनुसार यदि किसी भी चिकित्सक को इलाज के लिए या किसी और चिकित्सीय विधा के लिए गिर्तार करने से पहले उचित जांच की जानी चाहिए. यदि टेक्निकल कमेटी की जांच में आरोप सिद्ध होते हैं, तो संबंधित डाक्टर को मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए. यदि सरकारी अधिकारी है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करिए. डॉक्टर सोनी की गिरफ्तारी का इन संगठनों ने किया विरोध प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, यूनाइटेड डॉक्टर फेडरेशन और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराया है. इन संगठनों ने कहा कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी नैतिक व कानूनी रूप से गलत है. गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विषय विशेषज्ञों की टीम ने ''कफ सिरप की गुणवत्ता, बच्चों में किडनी फेलियर के कारण और डॉक्टर की जिम्मेदारी'' पर चर्चा की. इसमें किडनी रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिको-लीगल और श्वास रोग विशेषज्ञ शामिल हुए. चिकित्सा संगठन की प्रमुख मांग डॉ. प्रवीण सोनी की तुरंत रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज केस को खत्म किया जाए.

राज्य और जिला स्तर के ड्रग कंट्रोल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, जो दवा की गुणवत्ता जांचने में विफल रहे.

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए, जिसके तहत किसी डॉक्टर पर बिना मेडिकल जांच के आपराधिक केस दर्ज नहीं किया जा सकता. काली पट्टी बांधकर करेंगे काम डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि चिकित्सा संगठनों ने 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में काली पट्टी बांधकर कार्य करना शुरू कर दिया है. डॉ. प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के विरोध में सभी डाक्टर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी व अनय स्थानों पर काली पट्टी पहन कर सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जता रहे हैं. डॉ. मालवीय ने कहा कि हम काम बंद करके मेडिकल इमरजेंसी जैसी नौबत नहीं बनने देंगे. लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन से सरकार को ध्यान आकर्षण करते रहेंगे.

