छिंदवाड़ा के स्लम एरिया के स्कूल का प्लान, पैसे नहीं कबाड़ लाओ किताबें ले जाओ

छिंदवाड़ा के एक स्कूल ने कचरा बीनने वाले बच्चों के हाथ में किताबें पहुंचाने किया अनोखा प्रयोग. कबाड़ के बदले बच्चों को दी जा रहीं किताबें.

CHHINDWARA books exchange for junk
पैसे नहीं कबाड़ लाओ किताबें ले जाओ (ETV Bharat)
Published : September 10, 2025 at 7:44 AM IST

रिपोर्ट: महेंद्र राय

छिंदवाड़ा: दूसरे बच्चों की तरह छिंदवाड़ा के एक स्लम इलाके के बच्चों की आंखों में अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर कुछ बनने का सपना था. लेकिन पैसों की कमी इनके सपनों के बीच आड़े आ रही थी. इन सपनों को पूरा करने के लिए इलाके के एक स्कूल ने ऐसी पहल की है कि वे अपने काम के साथ-साथ अब पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं.

शहर के स्लम एरिया में चल रहा एक छोटा-सा स्कूल आज बच्चों के सपनों को नया आसमान दे रहा है. पैसों की कमी और पढ़ाई का बोझ झेलने वाले नन्हें-मुन्नों के लिए इस स्कूल ने एक अनोखी राह निकाली है. यहां किताबें और कॉपियां पैसों से नहीं, बल्कि खाली बोतलों और कबाड़ से मिलती हैं. पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा का यह अनूठा संगम बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और भविष्य में उम्मीद की नई किरण जगा रहा है.

कबाड़ के बदले बच्चों को दी किताबें (ETV Bharat)

'तुम किताब थामो, कचरा हम संभालेंगे'
पीजी कॉलेज रोड में नर्सरी से आठवीं क्लास तक तरबियत वर्ल्ड उर्दू सहित मल्टी लैंग्वेज स्कूल संचालित होता है. स्लम एरिया में संचालित होने वाले स्कूल में पढ़ने की इच्छा तो कई बच्चों की होती थी, लेकिन पैसों की कमी उनके सपनों को कमजोर बना देती थी. स्कूल ने ऐसी तरकीब निकाली की अब बच्चे हंसी-खुशी इस स्कूल में जाते हैं.

CHHINDWARA school Recycle Center
स्कूल में रीसायकल ज्ञान केंद्र खोला गया है (ETV Bharat)

स्कूल की प्रिंसिपल आयशा लुदी ने बताया कि, ''बच्चों के परिजनों के सामने स्टेशनरी और सिलेबस खरीदने के लिए काफी परेशानी होती थी और अधिकतर बच्चे कचरा बीनने और दूसरे काम करने लगते थे. उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ पर्यावरण सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. जिसके चलते जो भी बच्चा खाली प्लास्टिक बोतले और नमकीन चिप्स के खाली पैकेट लाकर देता है, तो उसके बदले में पेन किताब कॉपियां और दूसरी स्कूली सामग्रियां दी जाती हैं.''

chhindwara free books to students
कबाड़ लेकर स्कूल आते हैं बच्चे (ETV Bharat)

स्वच्छता के साथ-साथ कबाड़ से जुगाड़ की ट्रेनिंग
स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि, ''बच्चों में पर्यावरण की रक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्कूल में रीसायकल ज्ञान केंद्र खोला गया है. जिससे बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का ज्ञान और कबाड़ के जुगाड़ से कई चीजों का निर्माण कैसे किया जा सकता है यह भी बताया जा रहा है. इसके लिए जो भी बच्चा स्कूल में 5 किलो तक की खाली पानी की बोतलें, चिप्स और नमकीन के पैकेट लाकर देता है तो उसके बदले में उन्हें जरूरत की स्कूल सामग्री भी दी जाती है. जो व्यक्ति 5 किलो से ज्यादा का कबाड़ से जुगाड़ का प्रोजेक्ट लाकर स्कूल में बताता है और उसे बनाता है, तो उसके पूरे साल की स्कूल फीस माफ की जाती है. बच्चों को कबाड़ से अलग-अलग तरह की चीजें बनाने का प्रोत्साहन मिलता है.

MP school giving books to students
स्वच्छता के साथ-साथ कबाड़ से जुगाड़ की ट्रेनिंग भी दी जा रही (ETV Bharat)

कॉपी किताब खरीदने की टेंशन खत्म, अच्छे स्कूल का सपना पूरा
गरीबी में पलने बढ़ने वाले बच्चों के सामने महंगाई के दौर में कॉपी किताब और फिर स्कूल की फीस देना काफी मुश्किल साबित होता है. लेकिन स्कूल की पहल से ऐसे कई बच्चों का सपना पूरा हो रहा है, जिन्हें अपने काम के साथ-साथ बेहतर पढ़ाई भी मिल रही है.

