हनुमान जी का सिंदूर बल, एक चुटकी सिंदूर लगाते ही लंका में गरजे पवनपुत्र - HANUMAN SINDOOR KATHA IN RAMAYAN

बाल ब्रह्मचारी हनुमान का क्या है सिंदूर से कनेक्शन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 2, 2025 at 8:18 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 10:33 AM IST 3 Min Read

छिंदवाड़ा: भगवान हनुमान, रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं. वह भगवान श्रीराम के बहुत बड़े भक्त भी हैं. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है. हिंदू धर्म के अनुसार, सिंदूर महिलाओं के लिए सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. वहीं, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को भी सिंदूर अति प्रिय है. इसके पीछे कई पौराणिक कथा भी चर्चित है. सिंदूर शुभता और शक्ति का प्रतीक होता है. भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और बल बुद्धि समृद्धि प्राप्त होती है. ये होता है सिंदूर

छिंदवाड़ा के केसरी नंदन हनुमान मंदिर के पंडित आचार्य अर्पित पांडे ने बताया कि, ''पौराणिक मान्यताओं और ग्रंथ में से एक श्री ललिता सहस्त्र नामावली के अनुसार, मां अंबिका का स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया है, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान नेत्रों वाली मां अंबिका हैं. वहीं, सिंदूर को मां शक्ति का प्रतीक माना गया है, जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है.'' वहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो कुमकुम ट्री के फल से तैयार किया यह सिंदूर बिल्कुल शुद्ध होता है. सिंदूर इसके फल के गुच्छे से निकलता है. हालांकि शुरुआत में यह हरे रंग का होता है पर पकने के बाद ये सिंदूरी रंग में आ जाता है.

