ETV Bharat / state

बदलने वाली है कमलनाथ-नकुलनाथ की किस्मत! घर पहुंच शंकराचार्य ने दिया स्पेशल आशीर्वाद - SHANKARACHARYA IN KAMAL NATH HOUSE

नकुलनाथ के घर पहुंचे शंकराचार्य ( X Image @Nakul Kamal Nath )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 20, 2025 at 7:16 AM IST | Updated : April 20, 2025 at 7:25 AM IST 2 Min Read

छिंदवाड़ा: जगद्गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज कथा करने छिंदवाड़ा पहुंचे थे. शंकराचार्य की उपाधि मिलने के बाद पहली बार छिंदवाड़ा पहुंचे सदानंद सरस्वती जी महाराज की पूजा करने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे भी हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा पहुंचे और उन्होंने अपने निवास कमलकुंज में शंकराचार्य स्वामी की पादुका पूजन कर आशीर्वाद भी लिया. कमलनाथ के घर कमलकुंज पहुंचे जगदगुरू

अन्नत श्री विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगदगुरू शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं पूर्व सांसद नकुलनाथ के निवास शिकारपुर कमलकुंज में आगमन हुआ. अगवानी करते हुए नकुलनाथ उन्हें निज निवास में लेकर पहुंचे जिसके बाद नकुलनाथ ने पूर्व सीएम कमलनाथ, स्वयं व छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से महाराज का अभिवादन किया. नकुलनाथ ने कमलकुंज में पधारे जगतगुरू शंकराचार्य की पादुका पूजन की. इसके बाद महाराज ने उपस्थित लोगों को दर्शन व आशीर्वाद दिया.

Last Updated : April 20, 2025 at 7:25 AM IST