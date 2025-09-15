ETV Bharat / state

सांप देखने के चक्कर में गई ASI की जान, तेज रफ्तार कार की टक्कर से उछलकर गिरे दूर

छिंदवाड़ा में हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने एएसआई को उड़ाया, कार की टक्कर से उछलकर गिरे दूर, सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने.

CHHINDWARA CAR HIT ASI DIED
सांप देखने के चक्कर में गई ASI की जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 6:15 PM IST

3 Min Read
छिंदवाड़ा: रविवार की रात को नागपुर-छिंदवाड़ा मार्ग पर सांप देखने के चक्कर में एक एएसआई की मौत हो गई. घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा कि सड़क के किनारे कुछ लोग सांप को डंडे से उठाकर दूर फेंक रहे हैं. वहीं सड़क की दूसरी साइड से एएसआई सौरभ राजपूत पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं. उनका पूरा ध्यान सांप पर था, तभी स्पीड से आ रही कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि सौरभ उछलकर दूर सड़क किनारे गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

टक्कर मारकर फरार हुआ कार चालक

30 वर्षीय सौरभ राजपूत पांढुर्ना जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसआई के पद पर पदस्थ थे. वे वहां लिपिकीय कार्य कर रहे थे. हादसे वाले दिन वे छिंदवाड़ा किसी काम ने आए थे. लेकिन जब यह हादसा हुआ तब सौरभ राजपूत अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर लौट रहे थे. तभी उन्होंने चंदनगांव स्थित पेट्रोल पंप के पास कुछ लोगों को सांप को डंडे से मारते देखा और उनके पास जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे. तभी किसी अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं हादसे के बाद कार चालक बिना गाड़ी रोके मौके से फरार हो गया.

पूरी वारदात सड़क किनारे एक बिल्डिंग के लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. सौरभ के मौत की सूचना मिलने के बाद से पत्नी बेसुध और 3 साल की मासूम बेटी लगातार पिता को बुला रही है.

परिवार में मचा कोहराम

हादसा होते ही वहां हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. इनमें से किसी ने तत्काल पुलिस के एक्सीडेंट की सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिना समय गंवाए सौरभ को जिला अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सौरभ को मृत घोषित कर दिया. वहीं, पुलिस ने इस हादसे की खबर सौरभ के परिजनों को दी. सौरभ के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. फिलहाल, पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कार की तलाश में जुटी पुलिस

इस सड़क हादसे पर छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने कहना है कि "दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गया है. सड़कों में और भी कैमरे लगे हुए हैं. उनकी मदद से टक्कर मारकर फरार हुए कार चालक की तलाश की जा रही है. जल्द ही दुर्घटना करने वाले वाहन और उसे चालक को पकड़ लिया जाएगा."

TAGGED:

CHHINDWARA ROAD ACCIDENTCHHINDWARA ASI DIEDCHHINDWARA CAR CRUSHED ASICHHINDWARA NEWSCHHINDWARA CAR HIT ASI DIED

