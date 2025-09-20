ETV Bharat / state

बैतूल-छिंदवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, टायर फटने से कुएं में गिरी बोलेरो, तीन साधुओं की मौत

दर्दनाक हादसे में हुई तीन लोगों की मौत शुक्रवार को छिंदवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में भगवान के दर्शन कर श्रद्धालु छिंदवाड़ा की ओर लौट रहे थे. अचानक बोलेरो का टायर फटा और और गाड़ी अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई. बोलेरो गाड़ी में सात लोग सवार थे, सवार सभी लोग चित्रकूट के रहने वाले हैं. 7 में से 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से तीन लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हैं. जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. वहीं, एक व्यक्ति का रेस्क्यू अभी भी जारी है.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बैतूल-छिंदवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया. लावाघोगरी से छिंदवाड़ा मार्ग पर साधुओं से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी. इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हैं. एक व्यक्ति का रेस्क्यू जारी है. बोलेरो में सवार लोग बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सांसद विवेक बंटी साहू से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. बोलेरो सवार सभी व्यक्ति चित्रकूट के रहने वाले हैं.

दो जेसीबी और एक क्रेन की मदद से किया रेस्क्यू

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरु किया. जिसके बाद दो जेसीबी मशीन और एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया. एनडीआरएफ की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया था. जिसमें तीन घायलों को निकाला गया और तीन डेड बॉडी निकाली गई. एक व्यक्ति का रेस्क्यू अभी भी जारी है.

टायर फटने से अनियंत्रित होकर कुएं में गिरी बोलेरो (ETV Bharat)

डॉक्टर ने तीन लोगों की मृत्यु की पुष्टि की

जिला अस्पताल छिंदवाड़ा के ड्यूटी डॉक्टर विकास सिंह बघेल ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि, ''दर्दनाक हादसे के बाद 6 लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें से तीन लोग घायल थे जिनका इलाज जारी है. वहीं, तीन लोगों की मौत हो गई थी.''

घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सांसद से ली जानकारी

घटना की जानकारी मिलते ही छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू जिला अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने मरीजों से उनका हाल-चाल जाना और डॉक्टर से उनके बारे में जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, ''इस दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा की और हर उचित मदद करने को कहा है. मैंने डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.''

चित्रकूट से आए थे भगवान के दर्शन करने

घायल व्यक्ति ने बताया कि, ''वह सभी चित्रकूट के रहने वाले हैं. वहां भगवान के दर्शन करने के लिए बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में गए थे. वहां से लौटते समय अचानक टायर फट गया और गाड़ी पेड़ से टकराकर कुएं में जा गिरी. उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ समझ नहीं आया. तीन घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है.''