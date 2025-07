ETV Bharat / state

नर्मदापुरम से फर्जी साध्वी अरेस्ट, राम मंदिर के लिए छिंदवाड़ा में जमा लाखों रुपए हड़पने का आरोप - CHHINDWARA FAKE SADHVI ARRESTED

90 लाख गबन मामले में अरेस्ट फर्जी साध्वी की फाइल फोटो ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 22, 2025 at 8:25 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 9:16 AM IST 4 Min Read

छिंदवाड़ा: राम मंदिर के लिए इकट्ठा किया गया 90 लाख रुपए का चंदा फर्जी तरीके से हड़पने का मामला बीते दिनों सामने आया था. इस मामले में कार्रवाई करते हुए छिंदवाड़ा पुलिस ने रीना रघुवंशी उर्फ साध्वी लक्ष्मीदास को नर्मदापुरम जिले के चांदपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया. बैंक अकाउंट में हेराफेरी कर निकाले थे 90 लाख रुपए लोनीकलां गांव में श्रीराम-जानकी मंदिर स्थित है. जिसके मुख्य पुजारी और रघुवंशी समाज के गुरु महंत कनक बिहारी दास के बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर जुड़वाकर रीना रघुवंशी और उसके भाई हर्ष रघुवंशी ने 90 लाख रुपए निकाल कर फर्जीवाड़ा किया था. इस मामले में चौरई थाने में मामला दर्ज किया गया था तब से रीना रघुवंशी फरार चल रही थी. एक बार मिल चुकी थी अग्रिम जमानत

