छिंदवाड़ा: दूसरों के लिए नियम बनाकर उन्हें पालन कराने का काम करने वाली छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम ने ही ऐसा कारनामा किया है कि हर कोई हैरान है. नगर निगम छिंदवाड़ा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों मकान बनाकर बिना डायवर्शन के बेच दिए हैं. अब जब मकान की रजिस्ट्री की जा रही है, तब मामला सामने आया है.

बिना डायवर्शन के ही ग्रीनलैंड बना दी कॉलोनी

छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम साल 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना हाउस फॉर ऑल के तहत सोनपुर रोड में आनंदम इमलीखेड़ा परतला और खजरी इलाके में मकान के साथ ही प्लाट भी बेचे हैं. उनमें से किसी भी जमीन का डायवर्सन नहीं कराया गया. जब रजिस्ट्रार कार्यालय में मकान मालिक नगर निगम से रजिस्ट्री करा रहे हैं, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ है. आनंदम में 223 इमली खेड़ा में 78, खजरी में 43 और परतला में 23 मकान बनाकर ग्रीनलैंड में नगर पालिका निगम ने बेचा है. इन सभी मकानों की जमीन का डायवर्सन नहीं कराया गया.

छिंदवाड़ा पीएम आवास योजना के घर (ETV Bharat)

बिना डायवर्शन कॉलोनी का नहीं हो सकता डेवलपमेंट

छिंदवाड़ा एसडीम सुधीर जैन का कहना है कि "किसी भी जमीन पर अगर कॉलोनाइजर कॉलोनी डेवलपमेंट करता है, तो उसके लिए जमीन का डायवर्सन करना जरूरी होता है. बिना डायवर्शन के कॉलोनी निर्माण की परमिशन नहीं मिलती है, जो भी बिना डायवर्शन की कॉलोनी का निर्माण किया जाता है. उसे अवैध कानूनी की श्रेणी में रखा जाता है. वहां पर किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता."

रेरा ने कॉलोनी डेवलप करने की कैसे दे दी मंजूरी

राजस्व मामले की जानकार एडवोकेट अमित सिंह का कहना है कि "प्रोजेक्ट निर्माण की पूरी प्रक्रिया पर अब रेरा की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब जमीन का डायवर्सन ही नहीं था, तो किस आधार पर रेरा ने भी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी. इतना ही नहीं समय पर इस प्रोजेक्ट का निर्माण भी नहीं हुआ. हितग्राहियों ने रेरा में कई बार शिकायत भी दर्ज कराई थी. उसके बाद भी रेरा ने अपनी जांच में इसे नहीं लिया.

बैंक ने भी लोन कर दिया मंजूर

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने इन मकानों की कीमत 31 लाख से 42 लाख तक हैं. अधिकतर हितग्राहियों ने इन्हें खरीदने के बाद बैंक से लोन भी ले लिया है. बिना डायवर्शन के बैंक ने भी लोन पास कर दिया है. दरअसल, इन मकानों को खरीदते वक्त तीन पार्टियों के बीच एग्रीमेंट हुआ था. जिसमें नगर निगम मकान खरीदने वाला ग्राहक और बैंक तीनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है.

छिंदवाड़ा पीएम आवास योजना (ETV Bharat)

जबकि अगर कोई भी व्यक्ति मकान बनाने के लिए अपने जमीन या प्लाट पर लोन के लिए अप्लाई करता है, तो बैंक बिना डायवर्शन के लोन अप्रूव नहीं करता है. यहां पर बैंक से भी गलती हुई है. हालांकि बैंक के अधिकारियों ने मीडिया से कुछ भी चर्चा करने से मना कर दिया है. इमली खेड़ा में मकान खरीदने वाली हितग्राही पुष्पलता ने बताया कि "उन्होंने मकान खरीदा है, एक तो 5 साल बाद नगर निगम ने अब मकान बना कर दिया है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं मिली है. जब हम रजिस्ट्री करने के लिए पहुंचे तो पता चला कि उस जमीन का डायवर्सन नहीं है. हमने इस मामले में कमिश्नर से शिकायत की है.

निगम खुद ही अवैध कॉलोनी पर करता है कार्रवाई

शहर में अगर नियम विरोध कोई कॉलोनी डेवलप होती है, तो उसे अवैध घोषित कर नगर निगम खुद ही फिर से लेकर वैधानिक कार्रवाई करता है, लेकिन अब खुद नगर निगम ने ही अवैध तरीके से कॉलोनी का निर्माण कर दिया है. इस मामले में जब ईटीवी भारत ने नगर निगम की कमिश्नर से चंद्र प्रकाश राय से बात की तो "उनका कहना था कि मेरे कार्यकाल में यह प्रोजेक्ट नहीं था. मैं बाद में इस पद पर आया हूं, लेकिन अब जो भी हितग्राही आ रहे हैं. हम उनका डायवर्सन करवा रहे हैं.