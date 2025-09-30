ETV Bharat / state

पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों के दीदार हुए महंगे, 1 अक्टूबर से खुलेंगे गेट, धड़ाधड़ बुकिंग जारी

छिंदवाड़ा में पेंच टाइगर रिजर्व के खोले जाएंगे 3 गेट, सैलानी 1 अक्टूबर से कर सकते हैं टूर, 2 शिफ्टों में होगी जंगल सफारी.

PENCH TIGER RESERVE ENTRY FEES
टाइगर के दीदार के देने होंगे ज्यादा पैसे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: पेंच टाइगर रिजर्व में सैलानियों को इस बार अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. क्योंकि इस साल पार्क प्रबंधन ने सफारी सहित गाइड फीस में भी इजाफा किया है. टाइगर सफारी के लिए 1 अक्टूबर से पेंच टाइगर रिजर्व के 3 गेट खोले जाएंगे. मानसून के दौरान 4 माह तक सफारी बंद थी. अब 4 माह बाद एक बार फिर से पर्यटक सफारी कर सकेंगे. पर्यटकों को 2 शिफ्ट में सफारी कराई जाएगी.

टाइगर के दीदार के देने होंगे ज्यादा पैसे

पेंच टाइगर रिजर्व की एंट्री फीस 10 प्रतिशत तक बढ़ गई है. अभी तक कोर एरिया की प्रवेश फीस 2400 रुपए लगती थी, लेकिन 1 अक्टूबर से 2640 रुपए भारतीय पर्यटकों से लिया जाएगा. वहीं, विदेशी पर्यटकों को 4800 की जगह 5280 रुपए देने होंगे. इसके अलावा गाइड फीस 480 रुपए की जगह 800 रुपए ली जाएगी. यह फीस एक पूरे वाहन को बुक करने को लेकर है. एक वाहन यानि जिप्सी में 5 लोग घूम सकते हैं. यादि अब यदि आप वाहन बुक करते हैं तो आपको 2400 की जगह 2640 रुपए चुकाने होंगे.

Pench Tiger Reserve turn expensive
पेंच टाइगर रिजर्व में बुकिंग जारी (ETV Bharat)

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की थीम पर खुलेंगे गेट

1 अक्टूबर से पेंच नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे. हर बार की तरह इस बार भी पेंच टाइगर पार्क के अधिकारियों ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को दुनिया की सैर कराओ अभियान के तहत पेंच पार्क के मुख्य गेट पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय लिया है. मानसून में 4 माह तक कोर एरिया में पर्यटकों को भ्रमण नहीं कराया जाता. अब 1 अक्टूबर से एक बार फिर पेंच नेशनल पार्क के गेट खुल जाएंगे.

इसको लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है. पेंच पार्क प्रबंधन की माने तो अक्टूबर माह के शनिवार और रविवार को पार्क में आने के लिए बुकिंग सबसे ज्यादा रहती है. वहीं, शुरुआत के 1 से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन बुकिंग के साथ कर्माझिरी और टूरिया गेट में भी हाउस फुल है. 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले सफारी के लिए पेंच पार्क में ऑनलाइन बुकिंग चल रही है.

Pench Tiger Reserve
सैलानी 1 अक्टूबर से कर सकते हैं पेंच टाइगर रिजर्व का टूर (ETV Bharat)

पेंच नेशनल पार्क में 3 गेट से एंट्री

पेंच नेशनल पार्क में 3 गेट से एंट्री होती है. इसमें सिवनी जिले के कर्माझिरी, दुरिया गेट और छिंदवाड़ा वन वृत्त के अंतर्गत जमतरा गेट से एंट्री दी जाती है. इन तीनों गेट में लगभग पूरे सीजन पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है. पेंच नेशनल पार्क पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है. हर साल यहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है. पिछले सीजन में अक्टूबर से जुलाई माह तक पेंच नेशनल पार्क में 96 हजार भारतीय और 12 हजार 314 विदेशी पर्यटक आए थे.

Pench Tiger Reserve booking started
पेंच टाइगर रिजर्व के खोले जाएंगे 3 गेट (ETV Bharat)

2 शिफ्टों में होती है जंगल सफारी

पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि "1 अक्टूबर से टाइगर रिजर्व के तीनों गेट खोले जाएंगे. इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. राज्य शासन में इस बार जंगल सफारी और गाइड की फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है. ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही जंगल सफारी में एंट्री मिलेगी और 2 शिफ्टों में सफारी कराई जाएगी. जिसमें सुबह 6:30 बजे और दोपहर 3:00 बजे से सैलानी जंगल सफारी कर सकेंगे."

For All Latest Updates

TAGGED:

PENCH TIGER RESERVE TURN EXPENSIVEPENCH TIGER RESERVEPENCH TIGER RESERVE BOOKING STARTEDTIGER RESERVE ENTRY FEES HIKEPENCH TIGER RESERVE ENTRY FEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंबल में डकैत कैसे करते थे शक्ति पूजा? जंगल में दौड़कर व्रत और दरबार में लगता था मेला

हाईटेक होगी हाथियों की निगरानी, गज रक्षक करेगा लाइव ट्रैकिंग, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पैनी नजर

कोविड में जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिवार को 5 साल बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

ओ मेरे ढोलना.. पर महिला ने दी लास्ट परफॉर्मेंस, खरगौन में पति संग गरबा खेलते-खेलते तोड़ा दम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.