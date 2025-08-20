ETV Bharat / state

पेंच टाइगर रिजर्व में 7 दिन तक हाथी नहीं करेंगे काम, फुर्सत में मौज करने की पूरी प्लानिंग - ELEPHNATS REJUVENATION CAMP

पेंच टाइगर रिजर्व में रिजुवेनेशन कैंप का शुभारंभ, हाथियों के लिए विशेष खाने का किया गया है प्रबंध, तेल मालिश करने में जुटा अमला.

हाथियों के लिए विशेष खाने का किया गया है प्रबंध
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 11:03 AM IST

छिंदवाड़ा: पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों गजराज यानी हाथियों की खातिरदारी की जा रही है. 7 दिनों तक हाथियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. जिसमें तेल मालिश से लेकर लजीज खाना परोसा जा रहा है. दरअसल, जंगलों में सरकारी ड्यूटी में लगे हाथियों के लिए रिजुवेनेशन कैंप शुरू किया गया है. इस दौरान हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा. पेंच टाइगर रिजर्व में कुल 11 हाथी हैं.

हाथियों को नहलाकर की तेल मालिश

पेंच टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए 19 अगस्त से रिजुवेनेशन कैंप का शुभारंभ किया गया है. कैंप के शुरुआती दिन से ही हाथियों के लिए कई तरह के खाने का प्रबंध किया गया. इस दिन सुबह हाथियों के चारा कटनरों द्वारा हाथियों को नहलाया गया. इसके बाद सभी हाथियों के पैर और सिर पर नीम के तेल से मालिश की गई. इसके बाद केला, नारियल, चना, गुड़, नमक, गन्ना, अनानास, आम, पपीता, नाशपाती सहित अन्य मौसमी फल के साथ मक्के के पौधे खिलाए गए.

डॉक्टरों ने किया हेल्थ चेकअप

वरिष्‍ठ वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. अखिलेश मिश्रा ने महावतों और चारा कटर से हाथियों के स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी जानकारी प्राप्त की. इसके साथ ही उन्होंने हाथियों के स्वास्थ्य जांच की. वन्य प्राणी चिकित्सक ने हाथियों के स्वास्थ्य के संबंध में कई आवश्यक निर्देश दिए.

जनरल करिअप्पा से लेकर दामिनी सभी मौजूद

पेंच टाइगर रिजर्व में कुल 11 विभागीय हाथी हैं. जिसमें 7 नर वयस्‍क, 3 मादा और 1 नौ माह का नर बच्चा शामिल है. नर हाथियों में जंग बहादुर, गणेश, जनरल करियप्पा, जनरल तिमैय्या, लव, मारुति और 9 माह का शुभ शामिल है. वहीं, सरस्वती, शेरोन और दामिनी कुल 3 हथिनी मौजूद हैं.

7 दिनों तक रहेगी हाथियों की मौज

पेंच टाइगर रिजर्व में रिजुवेनेशन कैंप 25 अगस्त तक चलेगा. रिजुवेनेशन कैंप के दौरान 7 दिन हाथियों को कोई काम नहीं करना है. सभी एक साथ जंगल में मौज करेंगे. इन सभी हाथियों को स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा और आम दिनों की अपेक्षा कई अन्य स्पेशल सुविधाएं भी दी जाएंगी.

हर साल आयोजित होता है रिजुवेनेशन कैंप

पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि "जंगलों में सरकारी ड्यूटी में लगे हाथियों के लिए रिजुवेनेशन कैंप बेहद जरूरी होता है. इसका उद्देश्य हाथियों में नई ऊर्जा का संचार, मानसिक और शारीरिक आराम देना है. हाथी एक सामाजिक प्राणी है, जो सप्ताह भर एक साथ रहते हुए मौज मस्ती करते हैं. पार्क के अंदर हाथी ही आवागमन का साधन हैं, जिनकी पूर्ण सन्तुष्टि के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है. जिसके लिए पेंच टाइगर रिजर्व में हर साल रिजुवेनेशन कैंप आयोजित किया जाता है."

