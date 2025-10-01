ETV Bharat / state

नौकरी बचाने की सनक! दंपती ने नवजात को जंगल में पत्थरों के नीचे दबाया, चींटियों ने खाया

छिंदवाड़ा में दंपत्ति ने सरकारी नौकरी बचाने के लिए उठाया खौफनाक कदम. नवजात बच्चे को जंगल में पत्थरों के नीचे दबाया. लोगों ने बचाई जान.

NEWBORN FOUND BURIED UNDER STONES
छिंदवाड़ा में जंगल में मिला मासूम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 12:15 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 1:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: रविवार रात के करीब 8 बजे जंगल के पास से गुजरने वालों को बच्चे की कराहने की आवाजें आती हैं. पास जाकर देखते हैं तो पत्थरों के नीचे दबा एक मासूम मानों अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो. दिल दहला देने वाला यह मामला छिंदवाड़ा के नांदनवाड़ी गांव का है. बताया जा रहा है कि माता-पिता ने सरकारी नौकरी बचाने के लिए 3 दिन के मासूम के साथ इस कांड को अंजाम दिया.

9 महीने पेट में रखा, जन्म के बाद जंगल में दफनाया
अमरवाड़ा के धनोरा पुलिस चौकी के प्रभारी लखनलाल अहिरवार ने बताया कि, ''ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी थी कि नांदनवाड़ी के जंगल में एक नवजात ग्रामीणों को मिला है. बच्चा जंगल में कई पत्थरों के नीचे दबा हुआ था. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. कल मंगलवार को आरोपियों से संपर्क हुआ है, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. पुलिस ने पुछताछ के लिए आरोपियों का रिमांड मांगा है.''

''बच्चे का पिता बबलू डांडोलिया, नांदनवाड़ी प्राथमिक शाला में वर्ग-3 शिक्षक के पद पर पदस्थ है. पहले से उसकी दो बेटियां और एक बेटा है. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि, उसके पहले से तीन बच्चे हैं अब चौथा बच्चा भी हो गया था. उसे डर था कि सरकारी नियम के अनुसार उसकी नौकरी ना चली जाए, इसलिए उसने पत्नी राजकुमारी के साथ मिलकर यह कदम उठाया. जब पत्नी गर्भवती हुई तो पहले उन्होंने यह जानकारी भी छिपाई और घर में ही प्रसव करवाया. लेकिन डर था कि अब चौथे बच्चे की जानकारी विभाग को लग सकती है, इसलिए उन्होंने बच्चे को जंगल में पत्थरों के नीचे दबा दिया.''

डीएनए से होगी जांच, आरोपी पुलिस हिरासत में
आरोपी शिक्षक नांदनवाड़ी के सरकारी स्कूल में वर्ग 3 में पदस्थ है. उसका ससुराल भी उसी गांव का है. पहले से ही उसके तीन बच्चे हैं. गांव वालों ने पुलिस को बताया था कि, 3 दिन पहले इसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था. इसी आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले में बच्चे और दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है ताकि यह साबित हो सके कि यह इनका ही बच्चा है. फिलहाल दोनों पर बच्चा परित्याग का मामला दर्ज किया गया है.

क्या कहता है नियम?
जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि, ''शिक्षा विभाग में भी यह आदेश है कि 26 जनवरी 2001 के बाद अगर तीसरी संतान होती है तो उसे नौकरी से हटाया जा सकता है. परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार ने यह नियम बनाए हैं. लेकिन कुछ मामलों में आवेदकों ने कोर्ट की शरण ली है.''

पहले से तीन संतान, फिर क्यों उठाया ऐसा कदम
अमरवाड़ा एसडीओपी कल्याणी बरकड़े ने बताया कि, ''सरकारी नियम के अनुसार तीसरी संतान होने पर नौकरी से हटाया जा सकता है. इस लिहाज से 26 जनवरी 2001 के बाद से आरोपी की तीन संतानें पहले से हैं. अगर इन्हें अपनी नौकरी जाने का डर होता तो तीसरी संतान के दौरान भी कदम उठा सकते थे. चौथी संतान होने के बाद उन्होंने बच्चे को जिंदा जंगल में पत्थरों के नीचे दबाने की बात कही है. इसलिए मामला संदेह के घेरे में है. इसी आधार पर दोनों का और बच्चे का डीएनए मैच कराया जाएगा, ताकि हकीकत सामने आ सके और इसके पीछे के कारणों का भी पता लग सके.''

प्रशासन की देखरेख में रहेगा बच्चा
पुलिस ने बताया कि, बच्चा रात भर जंगल में पत्थरों के नीचे ठिठुर रहा था. उसके शरीर पर चींटियां लगी हुई थीं और शरीर पर कई जगह घाव थे. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां बच्चे की हालत में अब सुधार है. बच्चा जैसे ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा, उसके बाद प्रशासन के आदेश अनुसार जब तक पुष्टि नहीं हो जाती की है बच्चा किसका है, सरकारी देखरेख में शिशु ग्रह में रखा जाएगा.

Last Updated : October 1, 2025 at 1:27 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NEWBORN FOUND IN FOREST CHHINDWARACHHINDWARA NEWSMP GOVT JOB RULESNEWBORN FOUND BURIED UNDER STONES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सपनों में मिलते हैं मन्नत पूरी होने के संकेत, बड़ा चमत्कारी है बड़वानी का बड़ी बिजासन माता मंदिर

पिपरिया में 25 प्रकार के अनाज से बनी मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, भक्तों को दे रही 2 संदेश

मैहर का मां शारदा धाम, जहां आज भी आल्हा-ऊदल की पूजा से होती है शुरुआत

विदिशा की ऐतिहासिक धरोहर है लोहंगी पहाड़ी, माता अन्नपूर्णा की कृपा से नहीं पड़ता अकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.