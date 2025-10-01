ETV Bharat / state

नौकरी बचाने की सनक! दंपती ने नवजात को जंगल में पत्थरों के नीचे दबाया, चींटियों ने खाया

छिंदवाड़ा: रविवार रात के करीब 8 बजे जंगल के पास से गुजरने वालों को बच्चे की कराहने की आवाजें आती हैं. पास जाकर देखते हैं तो पत्थरों के नीचे दबा एक मासूम मानों अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो. दिल दहला देने वाला यह मामला छिंदवाड़ा के नांदनवाड़ी गांव का है. बताया जा रहा है कि माता-पिता ने सरकारी नौकरी बचाने के लिए 3 दिन के मासूम के साथ इस कांड को अंजाम दिया.

9 महीने पेट में रखा, जन्म के बाद जंगल में दफनाया

अमरवाड़ा के धनोरा पुलिस चौकी के प्रभारी लखनलाल अहिरवार ने बताया कि, ''ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी थी कि नांदनवाड़ी के जंगल में एक नवजात ग्रामीणों को मिला है. बच्चा जंगल में कई पत्थरों के नीचे दबा हुआ था. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. कल मंगलवार को आरोपियों से संपर्क हुआ है, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. पुलिस ने पुछताछ के लिए आरोपियों का रिमांड मांगा है.''

''बच्चे का पिता बबलू डांडोलिया, नांदनवाड़ी प्राथमिक शाला में वर्ग-3 शिक्षक के पद पर पदस्थ है. पहले से उसकी दो बेटियां और एक बेटा है. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि, उसके पहले से तीन बच्चे हैं अब चौथा बच्चा भी हो गया था. उसे डर था कि सरकारी नियम के अनुसार उसकी नौकरी ना चली जाए, इसलिए उसने पत्नी राजकुमारी के साथ मिलकर यह कदम उठाया. जब पत्नी गर्भवती हुई तो पहले उन्होंने यह जानकारी भी छिपाई और घर में ही प्रसव करवाया. लेकिन डर था कि अब चौथे बच्चे की जानकारी विभाग को लग सकती है, इसलिए उन्होंने बच्चे को जंगल में पत्थरों के नीचे दबा दिया.''

डीएनए से होगी जांच, आरोपी पुलिस हिरासत में

आरोपी शिक्षक नांदनवाड़ी के सरकारी स्कूल में वर्ग 3 में पदस्थ है. उसका ससुराल भी उसी गांव का है. पहले से ही उसके तीन बच्चे हैं. गांव वालों ने पुलिस को बताया था कि, 3 दिन पहले इसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था. इसी आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले में बच्चे और दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है ताकि यह साबित हो सके कि यह इनका ही बच्चा है. फिलहाल दोनों पर बच्चा परित्याग का मामला दर्ज किया गया है.