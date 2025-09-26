ETV Bharat / state

धरने पर बैठे परासिया विधायक का दावा, किडनी इंफेक्शन से 6 बच्चों की मौत, 538 बीमार

छिंदवाड़ा के परासिया में धरने पर बैठे विधायक सोहन वाल्मीकि, सर्दी-जुकाम के बाद बच्चों में हो रहे किडनी इंफेक्शन को लेकर विरोध.

CHHINDWARA KIDNEY FAILURE ISSUE
धरने पर बैठे परासिया विधायक का दावा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 7:52 PM IST

छिंदवाड़ा: परासिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों सामान्य सर्दी जुकाम बच्चों पर कहर बनकर टूटा. नार्मल कहे जाने वाले सर्दी जुकान ने घर के दीपक बुझा दिए. पहले तो बच्चों की तबीयत बिगड़ी, फिर किडनी खराब हुई, आखिर में तीन बच्चों ने दम तोड़ दिया. जबकि 6 बच्चे नागपुर में एडमिट हैं. बच्चों में किडनी खराब होने और मौत होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली से आईसीएमआर की टीम जांच करने छिंदवाड़ा पहुंची, लेकिन कोई खुलासा नहीं हुआ. वहीं बच्चों में हो रहे किडनी इन्फेक्शन को लेकर राजनेता भी मैदान में उतर आए हैं. परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने धरना प्रदर्शन कर भाजपा और प्रशासन पर आरोप लगाए.

विधायक का आरोप '6 बच्चों की मौत 538 बीमार'

परासिया में अनशन कर रहे विधायक सोहन वाल्मीकि ने बताया कि "उनके विधानसभा क्षेत्र में 6 बच्चों की मौत किडनी इंफेक्शन से हो गई है और 538 बच्चे अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं. यह सरकारी आंकड़ा उनके पास है, लेकिन प्रशासन ने पहले ना तो कोई तैयारी की और ना ही अभी ठीक से इलाज किया जा रहा है. विधायक ने कहा ना तो अब तक स्वास्थ्य विभाग पता लगा पाया है कि बीमारी या किडनी इंफेक्शन किन कारणों से हो रहा है. ना ही किसी तरीके से पुख्ता इलाज किया जा रहा है. सिर्फ बीमारी का पता लगाया जा रहा है, यही बात कही जा रही है."

परासिया कांग्रेस विधायक का बयान (ETV Bharat)

किसी ने बेचा ऑटो तो किसी लिया उधार

विधायक सोहन का कहना है कि "जिन परिवार में बच्चों की मौत हुई है, उनमें से अधिकतर लोग गरीब स्थिति के हैं. किसी ने अपने बच्चों का इलाज करने के लिए ऑटो बेच दिया तो किसी ने उधार लेकर अपने जेवर गिरवी रख दिए हैं. बीमारी में 15 से 20 लाख रुपए तक खर्च कर चुके हैं, इसके बाद भी उनके बच्चों को बचाया नहीं जा सका, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब तक बीमारी का पता नहीं लग पाया है."

भेजा गया सैंपल रिपोर्ट का इंतजार

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि "किडनी इंफेक्शन के बाद आईसीएमआर ( इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) की टीम छिंदवाड़ा पहुंची थी. यहां से उन्होंने चूहा, मच्छर सहित पानी के सैंपल लिए हैं और जांच के लिए लैब भेजा है. वहां से रिपोर्ट आने का इंतजार है, क्योंकि सिर्फ अकेले परासिया ही नहीं बल्कि चौरई छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में भी ऐसी समस्या आई है. रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर किडनी इन्फेक्शन किन कारणों से हो रहा है."

धरना प्रदर्शन पर परासिया विधायक (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा में सर्दी जुकाम के बाद बिगड़ी तबीयत

याद दिला दें बीते दिनों यानि 22 सितंबर को छिंदवाड़ा के परासिया से बच्चों की मौत की खबर ने सभी को हिला कर रख दिया था. जहां हल्का बुखार और सर्दी-जुकाम होने के बाद बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां पर इलाज के बाद बच्चों को अचानक यूरिन में समस्या आने लगी. जिसके बाद उन्हें नागपुर रेफर किया गया. यहां जांच में परिजनों को पता चला कि बच्चों की किडनी में इंफेक्शन है.

15 दिन में 3 बच्चों की मौत

बच्चों का डायलिसिस कराया गया. तभी इलाज के दौरान 15 दिन में 3 बच्चों की मौत हो गई. जिनकी उम्र 5 साल 8 महीने, 4 साल और एक 18 महीने की बच्ची थी. जबकि 6 बच्चे नागपुर में भर्ती थे. इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव हुई और 5 साल तक के हजारों बच्चों के सर्वे कर सैंपल लिए गए. प्रशासन ने लोगों ने न घबराने की अपील भी की थी.

