पेड़ पर उगने वाला पेड़ पाकड़, गुणों से भरपूर स्ट्रगलर ट्री भगवान विष्णु का है रूप - PAKAD GROWS ON TREES

स्ट्रगलर ट्री मिट्टी में नहीं दूसरे पेड़ों पर लेता है जन्म. भगवान विष्णु का रूप मानकर लोग करते हैं पूजा.

Pakad grows on trees
पेड़ पर उगने वाला पेड़ पाकड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 6:21 PM IST

छिंदवाड़ा: किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है. लेकिन हम एक ऐसे बीज के बारे में चर्चा करेंगे जो मिट्टी में नहीं बल्कि दूसरे पेड़ की गोद में ही अंकुरित होता है. इस पेड़ को स्ट्रगलर यानी संघर्षवादी पेड़ भी कहा जाता है.

मिट्टी में नहीं दूसरे पेड़ों की गोद मे होता है अंकुरित.
एक ऐसा बीज जिसे ना तो मिट्टी की जरूरत होती है और ना ही जमीन की. हवा पानी की मदद से दूसरे पेड़ों में ही उसके बीज अंकुरित हो जाते हैं. स्थानीय लोग इसे पाकड़ कहते हैं जिसका साइंटिफिक नाम फिकस वीरेंस है. छिंदवाड़ा जिले के आसपास यह पेड़ पेंच टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं.

PAKAD TREE STRAGLER
पेड़ पर उगने वाला पेड़ पाकड़ (ETV Bharat)

कहलाता है ये स्ट्रगलर ट्री
दूसरे पेड़ों पर अंकुरण होकर इसके बीज भी दरख़्त का रूप ले लेते हैं और फिर धीरे-धीरे जिस पेड़ों के सहारे यह पनपता है उसका गला घोटकर उसे मार डालता है और अपनी जगह तैयार कर लेता है. इस पेड़ को इसलिए स्ट्रगलर ट्री भी कहते हैं.

Strangler tree worship
पाकड़ ट्री की लोग करते हैं पूजा (ETV Bharat)

भगवान विष्णु का रूप माना जाता है पेड़
पाकड़ पेड़ विशाल, सदाबहार वृक्ष है जो पूरे भारत में पाया जाता है. यह वृक्ष अपने घने पत्तों, फैली हुई शाखाओं. और उलझी हुई जड़ों के लिए प्रसिद्ध है. आयुर्वेदिक चिकित्सा में, इस वृक्ष के सभी हिस्सों का उपयोग किया जाता है, जिसमें इसकी छाल, पत्तियाँ, फल, और जड़ें शामिल हैं. पाकड़ वृक्ष को 'अश्वत्थ' भी कहा जाता है और इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है. इसलिए लोग इसकी पूजा भी करते हैं.

दवाइयों के लिए भी होता है उपयोग
वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ डॉ. विकास शर्मा ने बताया कि, ''पाकड़ के फलों में विटामिन C और प्राकृतिक शुगर पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है. साथ ही इसके फल और छाल मधुमेह, वात रोग और मूत्र संबंधी विकारों में उपयोग किये जाते हैं. इसके दूध (latex) का प्रयोग चर्म रोगों में लाभदायक है. इसकी कोपलें (कोमल पत्तियाँ व शाक) भोजन की तरह इस्तेमाल की जाती हैं.''

''कुछ स्थानों पर फलों की भी सब्जी बनायी जाती है. छाल का काढ़ा मुंह के छालों में करूला करने के काम आता है. कुल मिलाकर बहुत उपयोगी पौधा है. लेकिन इन सबके अलावा अलग-अलग तरह के पेड़ों के ऊपर उग आने से सारी अपस्थानिक जड़ों और कीट- पतंगों और पक्षियों के आवास के साथ साथ पशु पक्षियों के भोजन स्त्रोत के रूप में इसका कोई जवाब नहीं है.''

