छिंदवाड़ा में मां काली का अनोखा पंडाल, नेचुरल चीजों से दिया स्वदेशी लुक
छिंदवाड़ा में नवरात्रि पर स्वदेशी कला और प्राकृतिक संसाधनों से सजा मां काली का पंडाल, स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 4:17 PM IST
छिंदवाड़ा: देशभर में नवरात्र पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. जगह-जगह माता रानी के पंडाल सजे हुए हैं. लेकिन आज आपको छिंदवाड़ा शहर के बीच में स्थित एक ऐसे पंडाल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां वंशकार समाज द्वारा मां काली का पंडाल बांस की पंछियों, टोकनियों और अन्य आकृतियों से सजाया है. यह पंडाल अपने नेचुरल लुक की वजह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, पंडाल में स्वदेशी चीजों की झलक साफ दिखाई देती है.
प्राकृतिक संसाधनों से सजा मां काली का दरबार
छिंदवाड़ा में विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की बड़ी-बड़ी प्रतिमाएं विराजमान हैं, इन प्रतिमाओं में बहुत ही अच्छा साज-सज्जा भी की गई है. लेकिन हम बात कर रहे हैं शहर के बीचों-बीच स्थित यातायात चौक की, जहां मां काली का भव्य दरबार सजा हुआ है. यहां वंशकार समाज के लोग लगातार 25 सालों से मां काली की प्रतिमा बना रहे हैं.
वंशकार समाज ने बांस का किया उपयोग
स्थानीय निवासी पुनाराम देशवाल ने कहा कि "हम लोग वंशकार समाज से हैं, वंशकार समाज कई पीढ़ियों से पारंपरिक रूप से बांस से बनी आकृतियों और शिल्पकार का कार्य करते आ रहे हैं, यह कला सिर्फ हमारे आजीविका का साधन नहीं है बल्कि मेरी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक कारीगरी का प्रतीक भी है. बांस से विभिन्न प्रकार के सामान बनाने की दक्षता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है. यहां करीब 25 साल से इसी प्रकार बांस से बनी अलग-अलग कलाकृतियों से मां काली का दरबार सजाया जाता है.''
पीएम मोदी को दिया धन्यवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार लोगों से प्राकृतिक संसाधन और स्वदेशी चीजों का अधिक उपयोग करने की अपील की है. इसे लेकर वंशकार समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे देश में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और अधिक तेजी से बढ़ेगा. इससे लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा.