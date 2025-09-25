छिंदवाड़ा में बच्चों पर किडनी फेल होने का खतरा! नकुलनाथ बोले-3 मासूमों की मौत के लिए BJP जिम्मेदार
छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल और सिस्टम को नकुलनाथ में बताया बीमार. बच्चों की मौत पर BJP को बताया जिम्मेदार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 7:16 AM IST
छिंदवाड़ा: ''जिले के सरकारी अस्पताल और सरकारी सिस्टम बीमार हो चुके हैं, इसीलिये आम आदमी की बीमारी हो या फिर समस्याएं दोनों का ही समय पर इलाज नहीं होना हो पा रहा है. जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी रटे हुए बयानों तक सीमित है. जांच हो रही, टीम आ रही है, हम पूरा प्रयास कर रहे, किन्तु निष्कर्ष शून्य है, मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं. दुख का पहाड़ उन तीन परिवारों पर टूटा है जिन्होंने अपनी जान से प्यारे बच्चों को असमय खो दिया.'' ये कहना है छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता नकुलनाथ का.
किडनी इंफेक्शन से 3 बच्चों की मौत, नकुलनाथ ने दागे सवाल
पूर्व सांसद नकुलनाथ ने परासिया में तीन मासूम बच्चों की मौत पर कहा कि, ''सितम्बर के दूसरे सप्ताह में बुखार से पीड़ित आधा दर्जन बच्चों के इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया. जिले के जिम्मेदारों ने तत्काल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं बनाई. परिणामस्वरूप बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया. एक मासूम बच्चे की मौत के बाद भी स्वास्थ्य अमला नहीं जागा ना ही स्थानीय शासकीय अस्पताल में इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए. सरकारी अस्पताल की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, समय पर इलाज नहीं मिलना व संसाधनों के अभाव के चलते जनता का सरकारी अस्पतालों से भरोसा उठ रहा है.''
'जनता परेशानियों से जूझ रही, भाजपा सत्ता के नशे में सो रही'
नकुल नाथ ने कहा है कि, ''सरकारी अस्पताल और सिस्टम बीमार है, इसीलिये बच्चों को समय पर सही इलाज नहीं मिला जिसके चलते दूसरे मासूम बच्चे की मौत हुई. 20 साल से ज्यादा समय से प्रदेश में काबिज भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं स्ट्रेचर पर आ चुकी हैं. अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं, इन विषम परिस्थितियों से जिले की जनता जूझ रही और भाजपा सत्ता के नशे में सो रही.''
अस्पताल पहुंचकर सांसद ने बच्चों से की मुलाकात
बच्चों को हो रही किडनी की समस्या के बाद जिला अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिलने सांसद बंटी विवेक साहू पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से फोन पर चर्चा कर जिले की स्थिति से अवगत कराया. सांसद ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि, ''कोयलांचल के परासिया क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बच्चों को अचानक सर्दी जुकाम और बुखार आता है और उन्हें किडनी की समस्या हो जाती है. यह स्थिति सिर्फ बच्चों के साथ ही हो रही है.''
सांसद बंटी विवेक साहू से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आश्वस्त किया है कि, बच्चों को हो रही किडनी की समस्या की जांच करवाकर इसके कारणों का पता लगाया जाएगा. देश के सर्वश्रेष्ठ लैब में सैंपल भेजकर जांच कराई जाएगी.