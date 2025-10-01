मां की आदत से परेशान था बेटा, उठाया ऐसा कदम पुलिस भी रह गई दंग
छिंदवाड़ा में महिला की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले राज, बेटा ही निकला मां का कातिल, इस बात से था परेशान.
October 1, 2025
छिंदवाड़ा: करीब 70 साल की मुन्नीबाई घर के कामों से फुर्सत होकर मोहल्ले के दूसरे घरों में समय बिताने के लिए बैठने चली जाती थी. उसके बेटे संतोष पाटिल को मां की आदत ठीक नहीं लगती थी. इसको लेकर कई बार विवाद भी होता था. संतोष ने एक दिन ऐसा कदम उठाया की पुलिस भी हैरान रह गई.
मां की आदत से परेशान था बेटा, गुस्से में कर दिया मर्डर
कुंडीपुरा थाना प्रभारी महेंद्र भगत ने बताया कि "26 सितंबर को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बोरिया में एक महिला की घर से गिरने से मौत हो गई है. सूचना पर बोरिया जाकर मृतका मुन्नीबाई पाटिल के मर्ग इटीमेशन दर्ज कर शव का पंचनामा किया गया. जिला अस्पातल छिंदवाड़ा से पोस्टमार्टम कराया गया. जहां पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने जो बात बताई वह पुलिस को भी हैरान कर देने वाली थी. डॉक्टर ने बताया कि महिला की मौत का कारण गिरने से नहीं बल्कि जानबूझकर किसी भारी चीज से हमला कर किया गया है.
बेटे से पुलिस ने की पूछताछ तो मामला हुआ उजागर
पुलिस का कहना है कि जब पड़ोसियों ने बताया कि मुन्नीबाई का अक्सर अपने बेटे संतोष से विवाद होता था. पुलिस ने शक के आधार पर बेटे से जब पूछताछ की तो बेटे ने जो बताया वह दिल दहला देने वाला था. आरोपी ने बताया कि वह अपनी मां को मोहल्ले के घर में जाकर बैठने से मना करता था, लेकिन उसकी मां मोहल्ले में बैठने जाती थी.
घटना वाले दिन भी मां किसी के घर से बैठकर आई थी. इसी बात को लेकर विवाद हुआ तो संतोष ने अपनी मां पर सब्बल से हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई."
पुलिस को बताया कि सीढ़ियों से गिरी थी मां
26 सितंबर को संतोष ने ही अपनी मां की मौत की खबर पुलिस को दी थी. उसने बताया था कि उसकी मां घर में सीढ़ियों से गिर गई है. जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ. आरोपी बेटे पर अपराध क्रमांक 652/2025 धारा 103(1) BNSS का मामला दर्ज किया गया है.