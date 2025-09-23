ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने पूछा बड़े होकर क्या बनोगे, फिर दी खतरनाक सलाह

छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की अजीबोगरीब सलाह, गांजा-चरस बेच बनो माफिया कमाओ करोड़ों. उसके बाद चुनाव लड़कर बन जाओ नेता.

CHHINDWARA DOCTOR ADVICE
छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की सलाह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
छिंदवाड़ा: मेडिकल कॉलेज में एमएलसी कराने पहुंचे छात्रों को डॉक्टर ने चरस-गांजा बेचकर माफिया बनने और करोड़ों कमाने की सलाह दी है. डॉक्टर ने यहां तक कहा कि पहले पैसे कमाओ फिर आसानी से चुनाव लड़कर नेता बन जाओ. उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर बनकर कुछ नहीं होने वाला. वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस वीडियो में डॉक्टर ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है.

मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की अजीबोगरीब सलाह

मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में पिछले दिनों एक डॉक्टर ने अजीबोगरीब सलाह दी. यहां एमएलसी कराने आए छात्रों को डॉक्टर ने चरस-गांजा बेचकर माफिया बनने की सीख दे डाली. पिछले दिनों मारपीट के एक मामले में कुछ छात्रों को पुलिस एमएलसी कराने जिला अस्पताल लाई थी.

सीएमएचओ ने जारी किया नोटिस (ETV Bharat)

इस दौरान ड्यूटी डॉक्टर सानिध्य दुबे ने छात्रों से पूछा बड़े होकर क्या बनोगे तो एक छात्र ने कहा डॉक्टर बनेंगे. बस फिर क्या था डॉक्टर साहब ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे सलाह दी कि "डॉक्टर बनकर कुछ नहीं होने वाला है. कहीं वैकेंसी नहीं है. डॉक्टर बनने के बाद लोग खाली बैठे हैं. क्या करोगे डॉक्टर बनकर. इससे अच्छा है कि तुम माफिया बनो, चरस गांजा बेचो और थोड़ा पैसा कमाकर चुनाव लड़ो और फिर नेता बन जाओ. पार्षद से चुनाव लड़ना शुरू करो, आगे पैसा ही पैसा."

DOCTOR ADVICE STUDENTS
मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की अजीबोगरीब सलाह (ETV Bharat)

'डांटते हुए छात्रों को दे रहा था समझाइश'

इस संबंध में डॉ सानिध्य दुबे का कहना है कि "इस मामले का पूरा वीडियो सामने नहीं आया है. छात्रों को समझाइश के हिसाब से मैं डांट रहा था. ये छात्र विवाद के बाद एमएलसी के लिए अस्पताल पहुंचे थे. मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि बोलते-बोलते मेरे मुंह से अपशब्द निकल गए थे. मेरा उन छात्रों से कहना था कि तुम पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हो, इस तरीके से विवाद करोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे. उन्हें समझाने के लिए तंज कस रहा था कि पढ़ाई में पैसे बर्बाद करने से अच्छा है तुम लोग लड़ाई झगड़ा ही करते रहो और कुछ बन जाओ. ऐसे तंज इसलिए कस रहा था कि उनके समझ में आता है कि लड़ाई झगड़ा करना गलत है और मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए."

सीएमएचओ ने जारी किया नोटिस

सिविल सर्जन और प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गोन्नाड़े ने गलत सलाह देने के लिए नोटिस जारी किया है. उनका कहना है कि "सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में 3 से 4 डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं. इस तरह की अशोभनीय बातें करना डॉक्टर को शोभा नहीं देती हैं. डॉक्टर सानिध्य दुबे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. उन्होंने ड्यूटी के दौरान इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया है."

