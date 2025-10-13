ETV Bharat / state

कफ सिरप कांड पीड़ितों का दर्द- रेफरल सेंटर बना छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक उपचार भी नहीं

छिंदवाड़ा में 600 करोड़ से ज्यादा की लागत 600 बिस्तरों वाला मेडिकल कॉलेज है. इसके बाद भी मरीजों को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर में इलाज कराने जाना पड़ता है. जहरीले सिरप पीने से बीमार हुए बच्चों के साथ भी यही हुआ. सरकार ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की चमचमाती बिल्डिंग तो तैयार कर दी और अभी काम चल भी रहा है. बड़ी संख्या में डॉक्टर भी तैनात हैं. लेकिन यह मेडिकल कॉलेज रेफर केंद्र में तब्दील हो गया है.

छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के बाद लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं. पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी छिंदवाड़ा पहुंचे. उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मिलने वाली सुविधाओं और निर्माण कार्य का जायजा लिया. पीड़ित परिजनों ने राजेंद्र शुक्ल को बताया "कहने के लिए छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज है लेकिन यहां प्राथमिक उपचार भी नहीं मिलता. ये केवल रेफरल सेंटर बन कर रह गया है."

जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा जिले में 22 मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया. इस मेडिकल कॉलेज में इतनी सुविधा भी नहीं है कि उनका प्राथमिक उपचार किया जा सके. बच्चों को नागपुर या दूसरे शहर में रेफर किया गया. यही हाल दूसरी बीमारी में भी होता है. छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर नागपुर के लिए रेफर कर देते हैं. पीड़ित परिजनों ने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी यही दर्द बयां किया. रिधोरा के देवांश पवार परिजनों से वह मुलाकात कर रहे थे तो उसके दादा ने कहा "हमारे साथ जो साथ जो घटना घटी, वह दोबारा ना हो. इसके लिए व्यवस्था को सुधार किया जाए."

निजी अस्पतालों में काम करते हैं डॉक्टर

पीड़ित परिजनों ने बताया "डॉक्टर की नियुक्ति सरकारी अस्पतालों में होती है, लेकिन वे घरों में या निजी अस्पतालों व्यस्त रहते हैं." पीड़ितों ने राजेद्र शुक्ल को बताया "स्वास्थ्य सुविधाओं में बदलाव करते हुए कुछ कड़े नियम बनाए ताकि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ईमानदारी से काम कर सकें." इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है "अभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है. हम ऐसा मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जहां पर रेफरल केस तो आएं लेकिन रेफर करने की जरूरत ना पड़े."

कमलनाथ सरकार में शुरू हुआ था मेडिकल कॉलेज

मेडिकल कॉलेज के निर्माण की 1455.33 करोड़ रुपए की पहली प्रशासकीय मंजूरी 17 सितम्बर 2019 को मिली थी. 20 नवंबर 2019 को भूमिपूजन हुआ था. इसमें सिम्स से सम्बंधित अस्पताल, नया शैक्षणिक अस्पताल एवं अन्य भवनों के निर्माण, मशीन, संयंत्र और उपकरणों की स्थापना होनी थी. फिर कमलनाथ सरकार गिरने के बाद 22 अक्टूबर 2021 को बजट में कटौती करते हुए 665.88 करोड़ रुपए की लागत कर दी गई. इसमें जिला अस्पताल में 600 बिस्तरों की संख्या है.