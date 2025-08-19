छिंदवाड़ा: आदिवासी समाज से जुड़ी नीतियों एवं योजनाओं को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने के लिए राष्ट्रपति ने देश भर के जनजाति समाज के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की. मध्य प्रदेश से 3 लोगों को इस चर्चा में शामिल होने का मौका मिला. जिसमें छिंदवाड़ा नगर निगम महापौर विक्रम अहके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने. उन्होंने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु को पातालकोट भ्रमण पर आने का न्योता दिया.
राष्ट्रपति को भेंट किया महुआ का बिस्कुट
राष्ट्रपति भवन के विशेष आमंत्रण पर पहुंचे छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहके ने देश के जनजातीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. विक्रम अहके ने बताया कि "लगभग 2 घंटे राष्ट्रपति भवन में रहे. इस दौरान राष्ट्रपति महोदय ने बारी-बारी से सभी राज्यों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की. इस दौरान हमने छिंदवाड़ा की बालिका कृति नेमा के द्वारा बनाई गई खूबसूरत आकृति और छिंदवाड़ा में बनाए जा रहे महुआ के बिस्कुट राष्ट्रपति को भेंट किए."
जनजाति के उत्थान को लेकर हुई चर्चा
छिंदवाड़ा जिले में निवास करने वाली गोंड जनजाति और भारिया जनजाति के उत्थान को लेकर चर्चा की गई. इसके साथ ही पातालकोट के प्राकृतिक सौंदर्य और वहां पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की औषधियां की उपयोगिता पर भी बात हुई. भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति समाज के उत्थान को लेकर चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, जिसमें धरती आबा योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना और एकलव्य स्कूल योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई.
आदियोगी योजना होगी शुरू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चर्चा के दौरान कहा कि "आने वाले समय में भारत सरकार के द्वारा आदियोगी योजना शुरू की जा रही है. जिसमें जनजाति क्षेत्र जनजाति समुदायों के उत्थान के लिए सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की सहभागिता से अंतिम छोर में उपस्थित नागरिकों को शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतम रूप से किया जाएगा."
मध्य प्रदेश से 3 लोगों को मिला था आमंत्रण
महापौर विक्रम अहके ने बताया कि "इस कार्यक्रम में देश के 50 लोगों को आमंत्रित किया गया था. जिसमें मध्य प्रदेश के 3 लोगों का नाम शामिल था. हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पातालकोट के सौंदर्य को बारे में बताया और उन्हें पत्र देकर पातालकोट आने का न्योता भी दिया. जिसमें उनका सकारात्मक जवाब मिला है. वहीं, कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल के साथ भोजन किया. जिसमें जैविक एवं प्राकृतिक व्यंजनों का समावेश था. इस परिचर्चा के दौरान जनजातीय कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री जुएल ओराम और राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी उपस्थित रहे.