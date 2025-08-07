छिंदवाड़ा: जिले में बीते कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं. नमी की कमी से खेतों में दरारें पड़ गई हैं. खेतों में पानी की कमी के चलते मक्का की फसल मुरझाने लगी है. ऐसे में फसल में बीमारी लगने और कीट का खतरा भी बढ़ गया है.

कॉर्न सिटी के किसान चिंतित

छिंदवाड़ा में अधिकांश किसान मक्के की खेती करते हैं, सावन की शुरूआत में अच्छी बारिश देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे थे. जिसके बाद किसानों ने बीज बोने का कार्य भी कर दिया. सावन के शुरुआत में लगातार हुई बारिश से फसल भी अच्छी खासी पनप चुकी है. हालांकि पिछले करीब 8 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण अब किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है. किसान अब उम्मीद भरी निगाहों से इंद्र देवता की ओर देख रहे हैं और फिर से बारिश होने की कामना कर रहे हैं.

किसानों को फसल बर्बाद होने की सता रही है चिंता (ETV Bharat)

किसानों की बढ़ी चिंता

प्रमोद अहिरवार नामक एक किसान ने कहा कि, "मैंने अपने 4 एकड़ खेत में मक्के की फसल लगाई है. फसल तो अच्छी लगी हुई है. लेकिन बीते 8 दिनों से बारिश नहीं होने के चलते खेतों में दरारें पड़ गई हैं और पौधों की पत्तियां भी मुरझाने सी लगी हैं. अगर कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी."

छिंदवाड़ा में खेतों में मुरझाने लगी मक्का की फसलें (ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक ने दिए बचाव के सुझाव

रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक विजय कुमार पराड़कार ने कहा कि, "छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में किसान मक्के की खेती करते हैं. जोकि करीब 3 लाख हेक्टेयर से अधिक का रकबा है. प्रत्येक वर्ष बंपर उत्पादन भी होता है. हालांकि इस साल करीब 8 दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं. जैसे ही बरसात फिर से शुरू होगी, किसानों की फैसलें फिर से खेतों में लहलहा उठेंगी. किसानों को अपनी फसलों को समय-समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि फसलों पर फाल आर्मीवर्म कीट का प्रकोप तो नहीं है."

सितंबर 2018 में हुआ था कॉर्न फेस्टिवल

छिंदवाड़ा जिले को कॉर्न सिटी का खिलाब सितंबर 2018 में दिया गया था, जहां सितंबर 2018 में दो दिवसीय कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन किया गया था. खिताब मिलने का मुख्य कारण था कि छिंदवाड़ा जिले में मक्के को विकसित करने के लिए आवश्यक जलवायु और मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है.