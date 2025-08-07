Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

कॉर्न सिटी में एक सप्ताह से सूखा, बारिश न होने से चिंता में डूबे किसान - CHHINDWARA MAIZE CROPS WILT

छिंदवाड़ा में बारिश नहीं होने से किसान परेशान, खेतों में दरार पड़ने से मुरझाने लगी मक्का की फसलें.

CHHINDWARA MAIZE CROPS WILT
खेतों में दरारें पड़ने से मक्का का पौधा मुरझाने लगे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 5:55 PM IST

3 Min Read

छिंदवाड़ा: जिले में बीते कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं. नमी की कमी से खेतों में दरारें पड़ गई हैं. खेतों में पानी की कमी के चलते मक्का की फसल मुरझाने लगी है. ऐसे में फसल में बीमारी लगने और कीट का खतरा भी बढ़ गया है.

कॉर्न सिटी के किसान चिंतित

छिंदवाड़ा में अधिकांश किसान मक्के की खेती करते हैं, सावन की शुरूआत में अच्छी बारिश देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे थे. जिसके बाद किसानों ने बीज बोने का कार्य भी कर दिया. सावन के शुरुआत में लगातार हुई बारिश से फसल भी अच्छी खासी पनप चुकी है. हालांकि पिछले करीब 8 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण अब किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है. किसान अब उम्मीद भरी निगाहों से इंद्र देवता की ओर देख रहे हैं और फिर से बारिश होने की कामना कर रहे हैं.

किसानों को फसल बर्बाद होने की सता रही है चिंता (ETV Bharat)

किसानों की बढ़ी चिंता

प्रमोद अहिरवार नामक एक किसान ने कहा कि, "मैंने अपने 4 एकड़ खेत में मक्के की फसल लगाई है. फसल तो अच्छी लगी हुई है. लेकिन बीते 8 दिनों से बारिश नहीं होने के चलते खेतों में दरारें पड़ गई हैं और पौधों की पत्तियां भी मुरझाने सी लगी हैं. अगर कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी."

CHHINDWARA FARMERS UPSET
छिंदवाड़ा में खेतों में मुरझाने लगी मक्का की फसलें (ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक ने दिए बचाव के सुझाव

रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक विजय कुमार पराड़कार ने कहा कि, "छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में किसान मक्के की खेती करते हैं. जोकि करीब 3 लाख हेक्टेयर से अधिक का रकबा है. प्रत्येक वर्ष बंपर उत्पादन भी होता है. हालांकि इस साल करीब 8 दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं. जैसे ही बरसात फिर से शुरू होगी, किसानों की फैसलें फिर से खेतों में लहलहा उठेंगी. किसानों को अपनी फसलों को समय-समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि फसलों पर फाल आर्मीवर्म कीट का प्रकोप तो नहीं है."

सितंबर 2018 में हुआ था कॉर्न फेस्टिवल

छिंदवाड़ा जिले को कॉर्न सिटी का खिलाब सितंबर 2018 में दिया गया था, जहां सितंबर 2018 में दो दिवसीय कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन किया गया था. खिताब मिलने का मुख्य कारण था कि छिंदवाड़ा जिले में मक्के को विकसित करने के लिए आवश्यक जलवायु और मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है.

छिंदवाड़ा: जिले में बीते कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं. नमी की कमी से खेतों में दरारें पड़ गई हैं. खेतों में पानी की कमी के चलते मक्का की फसल मुरझाने लगी है. ऐसे में फसल में बीमारी लगने और कीट का खतरा भी बढ़ गया है.

कॉर्न सिटी के किसान चिंतित

छिंदवाड़ा में अधिकांश किसान मक्के की खेती करते हैं, सावन की शुरूआत में अच्छी बारिश देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे थे. जिसके बाद किसानों ने बीज बोने का कार्य भी कर दिया. सावन के शुरुआत में लगातार हुई बारिश से फसल भी अच्छी खासी पनप चुकी है. हालांकि पिछले करीब 8 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण अब किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है. किसान अब उम्मीद भरी निगाहों से इंद्र देवता की ओर देख रहे हैं और फिर से बारिश होने की कामना कर रहे हैं.

किसानों को फसल बर्बाद होने की सता रही है चिंता (ETV Bharat)

किसानों की बढ़ी चिंता

प्रमोद अहिरवार नामक एक किसान ने कहा कि, "मैंने अपने 4 एकड़ खेत में मक्के की फसल लगाई है. फसल तो अच्छी लगी हुई है. लेकिन बीते 8 दिनों से बारिश नहीं होने के चलते खेतों में दरारें पड़ गई हैं और पौधों की पत्तियां भी मुरझाने सी लगी हैं. अगर कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी."

CHHINDWARA FARMERS UPSET
छिंदवाड़ा में खेतों में मुरझाने लगी मक्का की फसलें (ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक ने दिए बचाव के सुझाव

रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक विजय कुमार पराड़कार ने कहा कि, "छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में किसान मक्के की खेती करते हैं. जोकि करीब 3 लाख हेक्टेयर से अधिक का रकबा है. प्रत्येक वर्ष बंपर उत्पादन भी होता है. हालांकि इस साल करीब 8 दिनों से बारिश नहीं होने से किसानों को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं. जैसे ही बरसात फिर से शुरू होगी, किसानों की फैसलें फिर से खेतों में लहलहा उठेंगी. किसानों को अपनी फसलों को समय-समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि फसलों पर फाल आर्मीवर्म कीट का प्रकोप तो नहीं है."

सितंबर 2018 में हुआ था कॉर्न फेस्टिवल

छिंदवाड़ा जिले को कॉर्न सिटी का खिलाब सितंबर 2018 में दिया गया था, जहां सितंबर 2018 में दो दिवसीय कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन किया गया था. खिताब मिलने का मुख्य कारण था कि छिंदवाड़ा जिले में मक्के को विकसित करने के लिए आवश्यक जलवायु और मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHINDWARA WORRIES FARMERSCHHINDWARA FARMERS UPSETCORN CITYCHHINDWARA NEWSCHHINDWARA MAIZE CROPS WILT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

खेलते-खेलते तालाब में तैरने उतर गए 2 मासूम बच्चे, डूबने से मौत

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

रतलाम में गोवंश के शरीर पर उगी खतरनाक गांठे, आंखों से निकले आंसू, लंपी वायरस बना दुश्मन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.