आधी रात में दरवाजे पर तेंदुए की दस्तक, दहाड़ सुन युवक की खुली नींद, CCTV देखा तो उड़े होश
छिंदवाड़ा में एक गांव में घुसा तेंदुआ. एक दहाड़ ने उड़ा दी ग्रामीण की नींद. सीसीटीवी फुटेज में देखा तो उड़े होश.
Published : September 25, 2025 at 7:46 PM IST
छिंदवाड़ा: रात के करीब 2 बजे गहरी नींद में सो रहे किसान धनलाल को आहट आई तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके दरवाजे के सामने क्या हो रहा है. एक दहाड़ सुनकर किसान आंखे मलते हुए उठे, उनको शक हुआ तो किसान ने सीसीटीवी में जैसे ही देखा आंखों की नींद उड़ गई. स्क्रीन में जो दिखा वो डरा देने वाला था.
दरवाजे के सामने बैठा था तेंदुआ
सांवरी रेंज के सिंगपुर गांव में बुधवार की रात करीब 2 बजे किसान और उनका परिवार गहरी नींद में सो रहा था. पहले तो किसान को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और फिर एक दहाड़ ने नींद उड़ा दी. किसान ने दरवाजा खोलने के बजाय घर में लगे सीसीटीवी में देखा तो सामने तेंदुआ बैठा था.
जंगल के किनारे खेत में है किसान का घर
सिंगपुर के किसान धनलाल खोशी का मकान खेत में बना हुआ है. खेत के पास से ही जंगल की सीमा है, इसलिए जंगली जानवर कई बार खेतों और गांव में आ जाते हैं. अंदाजा लगाया जा रहा है कि जंगल से बाहर निकलकर तेंदुआ यहां पहुंच गया होगा.
वन विभाग ने गांव में कराई मुनादी
डीएफओ साहिल गर्ग ने बताया कि किसान के घर के सामने तक तेंदुआ पहुंच गया था. हालांकि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. गांव जंगल के किनारे से लगे हैं इसलिए जंगली जानवर यहां जाते हैं. गांव में मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए सलाह दी गई है. इसके साथ ही वन विभाग लगातार गस्ती कर तेंदुए की सर्चिंग कर रहा है.
पहले भी एक गांव में घुस चुका था बाघ
मोहखेड़ विकासखंड में एक बार पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है. जब दिन दहाड़े एक घर में बाघ घुस गया था. उस समय भी करीब 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाघ को ट्रेंकुलाइज कर वन विभाग की टीम ने पकड़ा था. तेंदुआ को किसी तरह से रहवासी परेशान न कर सके और कोई नुकसान ना हो इसलिए वन विभाग ने कैमरा लगा कर रखा है. वहीं तेंदुआ को भी पकड़ कर जंगल में छोड़ने के लिए सर्चिंग की जा रही है.