कुकड़ीखाप वॉटरफाल बना एडवेंचर का हॉटस्पाट, साहसी युवाओं को अपनी तरफ तेजी से कर रहा आकर्षित

छिंदवाड़ा का कुकड़ीखापा वॉटरफाल एडवेंचर के शौकिन लोगों के लिए बना हॉटस्पाट. एडवेंटर एक्टिविटी के लिए आसपास के जिलों सहित महाराष्ट्र से पहुंच रहे युवा.

कुकड़ीखापा वॉटरफाल पर एडवेंचर के लिए पहुंच रहे युवा (Chhindwara Jansampark)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
छिंदवाड़ा: अपनी सुंरदता के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने वाला छिंदवाड़ा का कुकड़ीखापा वॉटरफाल अब एडवेंचर के शौकिन लोगों को भी मोहित कर रहा है. साहसिक गतिविधियों के शौकिन लोग इन दिनों यहां खूब आ रहे हैं और अपना हौसला आजमा रहे हैं. आलम यह है कि यहां पर छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट सहित महाराष्ट्र के नागपुर तक के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं. जिला प्रशासन ने भी लोगों को आकर्षित करने के लिए व्यवस्थाएं की हुई हैं.

कुकड़ीखापा बन रहा एडवेंचर स्पॉट

कुकड़ीखापा वॉटरफॉल अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि साहसिक खेलों का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है. यहां शुरू हुई एब्सेलिंग और ट्रेल हाइकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी में शामिल होने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. हर रविवार को आयोजित होने वाले इन प्रशिक्षण शिविरों में छिंदवाड़ा के अलावा सिवनी, बालाघाट और महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में युवा भाग लेने पहुंच रहे हैं.

कुकड़ीखापा बन रहा एडवेंचर स्पॉट (Chhindwara Jansampark)

पर्यटन के साथ बढ़ रहा है रोजगार

एडवेंचर गतिविधियों से कुकड़ीखापा की पहचान दूर-दूर तक फैल रही है. साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं. छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेन्‍द्र सिंह ने बताया कि "साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के प्रयास लगातार हो रहे हैं. छिंदवाड़ा, उमरानाला, कुकड़ीखापा और आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ महाराष्ट्र से भी 50 से ज्यादा युवा हर सप्ताह यहां एडवेंचर गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं."

एडवेंचर के शौकीन युवा दूर-दूर से यहां पहुंच रहे (Chhindwara Jansampark)

कुकड़ीखापा में दी जा रही ट्रेनिंग

जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और डीएटीसीसी के संयुक्त प्रयासों से बीते कुछ माह से लगातार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. नागपुर की संस्था असेंडिम वेंचर्स के साथ मिलकर आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं को एब्सेलिंग (रस्सी से उतरना) और ट्रेल हाइकिंग सिखाई जा रही है.

कुकड़ीखापा वॉटरफाल की सुंदरता किसी का भी मोह लेती है मन (Chhindwara Jansampark)

इसके पहले तामिया और पातालकोट में भी एडवेंचर एक्टिविटीज लगातार होती रही है. जिला प्रशासन की तरफ से पातालकोट एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाता है, ताकि यहां की पर्यटक गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके.

कुकड़ीखापा में दी जा रही ट्रेनिंग (Chhindwara Jansampark)

