छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के अलग-अलग तरीके अपनाती है. विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार की गोत में कुत्ता नजर आया. इस कुत्ते को कांग्रेस नेता समस्याओं का ज्ञापन सौंपते नजर आए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के दल का यह नजारा छिंदवाड़ा का है. जानिए क्या है पूरा मामला.

कांग्रेस ने किया था किसान बचाओ रैली

छिंदवाड़ा के जेल बगीचा मैदान में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर किसान बचाव रैली की. जिसमें कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए. साथ ही छिंदवाड़ा पूर्व सांसद नकुलनाथ भी किसान बचाओ रैली में शामिल हुए. जहां किसानों की समस्याओं को लेकर सभी नेताओं ने भाजपा सरकार सहित छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू और कलेक्टर को भाषणों के जरिए घेरा.

कुत्ते को दी समस्याओं की पर्ची (ETV Bharat)

कलेक्टर नहीं आए ज्ञापन लेने तो कुत्ते के गले में बांधी पर्ची

जेल बगीचा मैदान में रैली करने के बाद कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे. यहां पर ज्ञापन लेने के लिए एडीएम धीरेंद्र सिंह सहित दूसरे अधिकारी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कलेक्टर से मिलने की जिद के चलते उन्हें ज्ञापन नहीं दिया. आधे घंटे तक कलेक्टर कार्यालय के सामने सभी बड़े नेता सड़क पर बैठे रहे, लेकिन जब ज्ञापन लेने कलेक्टर नहीं पहुंचे तो आवारा कुत्ते को पकड़कर उसके गले में ज्ञापन की माला डाल दी. खास बात ही रही की नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की गोद में कुत्ता बैठा रहा और गले में जीतू पटवारी पर्ची बांधते नजर आए.

कांग्रेस ने कुत्ते को दिया ज्ञापन (ETV Bharat)

आदिवासियों की जमीन कन्वर्ट करने के लगाए आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और सभी बड़े नेताओं ने मंच से छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह पर भाजपा के दबाव में काम करने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन छिंदवाड़ा जिले में कन्वर्ट हुई है. भू माफियाओं को कलेक्टर संरक्षण दे रहे हैं. जिससे आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है.