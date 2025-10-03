छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत की जांच कैसे होगी? किसी का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया

ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा जिले के परासिया में किडनी फेल इन्फेक्शन से 9 बच्चों की मौत से गांवों में दहशत. प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को किया अलर्ट.

किडनी फेल होने से बच्चों की मौत, पोस्टमार्टम नहीं कराया (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 4:34 PM IST

छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड में किडनी इन्फेक्शन से 9 बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है. इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों की मौत की जांच कैसे होगी?

प्रशासन ने स्वीकारी गलती

परासिया एसडीएम आईएएस ऑफिसर शुभम कुमार यादव ने बताया "परासिया विकासखंड में 9 बच्चों की मौत किडनी इन्फेक्शन से हो चुकी है. 13 बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं. इनमें से 03 बच्चे गंभीर हालत में हैं. बीमार बच्चों को परिजनों ने नागपुर के अस्पताल में इलाज करवाया था और मामला संवेदनशील था. छोटे बच्चों के मामले में परिजन भी पोस्टमार्टम से कतराते हैं. इसके अलावा प्रशासन से कोऑर्डिनेशन में गलती हुई."

एसडीएम शुभम कुमार यादव से ईटीवी भारत की बातचीत (ETV BHARAT)

दो सिरप को किया बैन, रिपोर्ट का इंतजार

एसडीएम शुभम कुमार यादव ने बताया "6 बच्चों को जो कफ सिरप पिलाई गई, उस पर बैन लगा दिया गया है. हो सकता है इन सिरप के किसी लॉट में कोई प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि यह सिरप डॉक्टर भी कई दिनों से लिख रहे हैं. परासिया में कई दिनों से ये सिरप मेडिकल दुकानों में बिक भी रहे हैं. इसके अलावा ऐसी ही एक प्रॉब्लम 2022 में आई थी. उस समय भी ऐसे ही सिम्टम्स पाए गए थे. इसलिए सुरक्षा के लिए फिलहाल प्रशासन ने उन दो सिरप पर बैन लगाया है."

किडनी प्रकरण में इन बच्चों की मौत

  1. शिवम राठौड़ 4,साल निवासी बाघ बर्दिया तहसील परासिया
  2. अदनान खान 5 वर्ष न्यूटन चिखली परासिया
  3. उसेद खान 4 वर्ष निवासी परासिया
  4. ऋषिका पिपरे 5 वर्ष ग्राम सेठिया तहसील परासिया
  5. हितांश सोनी 4 वर्ष ग्राम उमरेड तहसील परासिया
  6. श्रेया यादव उम्र 2 वर्ष नगर परासिया
  7. विकास यदुवंशी ग्राम दीघावानी तहसील परासिया
  8. विधि परासिया छिंदवाड़ा
  9. संध्या उम्र 1 साल निवासी खजरी अंतू उमरेठ परासिया

क्या है पूरा मामला

छिंदवाड़ा के परासिया विकासखंड में अज्ञात बीमारी ने कहर बरपाया. इस बीमारी से बच्चों की किडनी फेल हो रही हैं, जिससे उनकी मौत हो जा रही है. यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार 27 सितंबर को परासिया के दीघावानी में रहने वाले 4 साल के विकास यदुवंशी की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई. किडनी फेल होने की वजह से अब तक इस इलाके के कुल 9 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं. इस बीमारी से स्थानीय लोग डरे-सहमे हुए हैं. अब तक इन्फेक्शन के कारणों का पता नहीं चल पाया है. फिलहाल, कलेक्टर ने इस मामले में 2 निजी कंपनी के सिरप पर बैन लगा दिया है.

