छिंदवाड़ा: अवैध शराब की दुकान और अहातों को बंद करने की मुहिम छिंदवाड़ा में जोरों पर चल रही है. इस मुहिम को लेकर सुर्खियों में आई गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र कमांडर पूर्णिमा वर्मा को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

छिंदवाड़ा में अशांति फैलाने का मामला हुआ दर्ज

गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की कमांडर पूर्णिमा छिंदवाड़ा में चल रही अवैध शराब दुकान और अहातों को लेकर कई दिनों से मुहिम चला रही हैं. इस दौरान उन्होंने कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा के मानसरोवर कांप्लेक्स के पास शराब की दुकान की बाजू वाली दुकानों में अवैध रूप से शराब पिलाने का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की थी. इसी मामले में दुकानदार द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने उस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुराने आपराधिक धाराओं को सम्मिलित कर शहर में अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए पूर्णिमा को हिरासत में लिया. इसके बाद तहसील कोर्ट में पेश किया गया. जहां उन्हें जेल भेज दिया गया.

अवैध शराब के खिलाफ गुलाबी गैंग का प्रदर्शन (ETV Bharat)

पोस्टर में मुख्यमंत्री की फोटो को पहनाई थी चूड़ियां

2 दिन पहले ही गुलाबी गैंग ने छिंदवाड़ा में एक हाथ ठेले में मुख्यमंत्री का पोस्टर लगाकर उसमें चूड़ियां पहनाई थी और चूड़ी बेच रहीं थीं. जिसमें पुरुषों को चैलेंज किया गया था कि जो भी अवैध कामों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए. इसके साथ ही कई ग्रामीण इलाकों में 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री की सांकेतिक शव यात्रा निकाल चुकी हैं.

गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा (ETV Bharat)

कांग्रेस नेत्री भी हैं पूर्णिमा वर्मा

तहसील न्यायालय में पेश करने के दौरान पूर्णिमा वर्मा की जमानत को लेकर जिला बार काउंसिल के अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा, आनंद तिवारी, पीयूष शर्मा सहित पांच वकीलों की टीम पहुंची थी, लेकिन जमानत के कागजात पर्याप्त नहीं होने का हवाला देते हुए तहसील कोर्ट ने उनका जेल वारंट काट दिया. पूर्णिमा वर्मा के वकीलों ने बताया कि भाजपा के दबाव में आकर पुलिस एक तरफा महिला पर कार्रवाई कर रही है.

गुलाबी गैंग ने जलाए थे पोस्टर (ETV Bharat)

पूर्णिमा के जमानत के नहीं थे पर्याप्त दस्तावेज

नायब तहसीलदार रामटेके ने बताया कि "तहसील न्यायालय में पूर्णिमा वर्मा को पुलिस द्वारा पेश किया गया था. पूर्णिमा वर्मा के पक्षकार वकीलों के द्वारा पर्याप्त दस्तावेज जमानत के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसकी वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया है."