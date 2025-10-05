छिंदवाड़ा से हो रही थी मानव तस्करी, नागपुर पुलिस ने 37 आदिवासियों को किया रेस्क्यू
छिंदवाड़ा में मजदूरी के नाम पर मानव तस्करी, 37 आदिवासियों को ट्रक से ले जा रहे थे सतारा, पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर बचाई जान.
October 5, 2025
Updated : October 5, 2025 at 12:12 PM IST
छिंदवाड़ा: आदिवासियों को कहा गया कि खेतों में काम करने के लिए आपको पांढुर्णा जिले के सौसर लेकर जा रहे हैं, लेकिन सौसर ले जाने के बजाय उन्हें महाराष्ट्र के सतारा ले जाया जा रहा था. जब इसकी जानकारी आदिवासियों को लगी, तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा. इन आदिवासी मजदूरों में से एक लड़के ने समझदारी दिखाते हुए किसी तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष को फोन कर मामले की बारे में सूचना दी. इसके बाद आदिवासी मजदूरों को फिल्मी अंदाज में बचाया गया. पढ़िए पूरी रिपोर्ट..
अधिक मजदूरी का झांसा देकर मानव तस्करी
छिंदवाड़ा के हर्रई तहसील के बटका खापा गांव से 37 आदिवासी मजदूरों की मानव तस्करी का मामला सामने आया है. एजेंट राजेश नावचा और शंकर नावचा ने बटका खापा गांव में आदिवासियों को ज्यादा मजदूरी दिलाने का लालच दिया और ट्रक में बैठकर पांढुर्ना की तरफ निकले. उन्होंने आदिवासियों से कहा था कि पांढुर्ना के सौसर में सोयाबीन की फसल कटाई का काम है. अगर आप लोग वहां काम करने चलेंगे तो आपको अच्छी मजदूरी मिलेगी. एजेंटों के झांसे में आकर 37 आदिवासी मजदूर उनके साथ चल दिए. इनमें 9 नाबालिग (3 लड़की 6 लड़के), 23 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं.
एक बच्चे की समझदारी से हुआ खुलासा
एजेंट राजेश इवनाती ने सभी को ट्रक में यह कहकर बैठाया कि पास के गांव में काम है, लेकिन ट्रक को सीधे महाराष्ट्र के नागपुर होते हुए वाशिम रुका. वहां से सतारा शहर के लिए निकला. सतारा से दूसरे एजेंट मजदूरों को आंध्र प्रदेश ले जाने की तैयारी थी. ट्रक को नागपुर में देखकर मजदूरों को गड़बड़ी का अहसास हो गया था. उन्होंने विरोध किया तो एजेंटों ने सभी आदिवासियों से मोबाइल छीन लिए थे, लेकिन इनमें एक बच्चे ने किसी तरह से मोबाइल को छुपा दिया, जिससे उसका मोबाइल बच गया था.
पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर मजदूरों को छुड़ाया
वाशिम से सतारा जाने के दौरान बच्चे ने अपने मोबाइल से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष देवरावेन भलावी को फोन कर सारा मामला बताया. इसके बाद आदिवासी नेता ने नागपुर के एक एनजीओ से संपर्क किया और एनजीओ ने नागपुर पुलिस को इसकी सूचना दी. बिना समय गंवाए पुलिस ने ट्रक में मजदूरों के साथ सफर कर रहे बच्चे के मोबाइल को ट्रेस किया, तो नागपुर पुलिस को मोबाइल की लोकेशन महाराष्ट्र के वाशिम से सतारा की तरफ जाते हुए दिखाई दी.
पुलिस ने वाशिम पुलिस से संपर्क कर मामले जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को रुकवाकर आदिवासी मजदूरों को छुड़वाया. फिलहाल, नागपुर पुलिस ने दोनों एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी और आरोपियों को मुचलके पर रिहा कर दिया है.
वाशिम में दूसरे ठेकेदार के हवाले करने की थी तैयारी
छिंदवाड़ा के श्रम अधिकारी शिवकुमार मेहरा ने बताया कि "28 सितंबर को मजदूरों को सौसर के बजाय वाशिम पहुंचा दिया गया. वाशिम से इन्हें सातारा, दूसरे ठेकेदार के पास ले जा रहे थे. इस दौरान मजदूरों में शामिल किशोर ने छिपाकर रखे मोबाइल में देखा कि वह वाशिम से सातारा जा रहे थे. उसने समाज के एक नेता को कॉल किया और नेता ने फिर पुलिस को 112 में कॉल कर दिया.
शहर पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंघल को इसकी खबर मिली उन्होंने वाशिम के एसपी को अलर्ट किया. वाशिम के एसपी ने इन मजदूरों को सतारा में रोका और नागपुर के सीताबर्डी थाने में भेजा और मुझसे संपर्क किया सभी मजदूरों को वापस उनके गांव भेज दिया गया है.
रेलवे स्टेशन में मांगे डेढ़ लाख, 57 हजार जबरन वसूले
नागपुर शहर पुलिस कमिश्नर डॉ. रविन्द्र कुमार सिंघल ने बताया, "बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी का मामला दर्ज करने के बाद मजदूरों को वापस रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया गया था, लेकिन एक दूसरे ठेकेदार ने फिर उनसे संपर्क किया और उनकी व्यवस्था करने के नाम पर डेढ़ लाख रुपए की डिमांड की. मजदूरों के पास पैसे नहीं थे फिर भी उन्होंने आपस में 57 हजार रुपए इकट्ठा करके ठेकेदार को दे दिए थे."