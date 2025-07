ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में स्कूल बना स्विमिंग पूल, घुटनों तक पानी पार कर स्कूल पहुंच रहे बच्चे - CHHINDWARA HEAVY RAIN

छिंदवाड़ा में बारिश से तबाही ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 9, 2025 at 9:56 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 10:08 AM IST 3 Min Read

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल भी अब तालाब जैसे नजर आने लगे हैं. पांढुर्ना के रामा कोना के सरकारी स्कूल का यह नजारा है, जहां पर बाजार मैदान में जमा बारिश का पानी निकट के स्कूल भवन में समा रहा है. बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे पेरेंट्स

सोमवार को स्कूल में घुटनों तक पानी भरा, दूसरे दिन मंगलवार को भी यही स्थिति रही. समस्या दूर करने में पंचायत ने रुचि नहीं दिखाई तो पालकों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोक लिया. स्कूल प्रबंधन ने स्वीकार किया कि बच्चों की उपस्थिति कम रही. पालकों ने बताया कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं बनी तो वे पंचायत के सामने आंदोलन करेंगे. कुछ पालक बच्चों को छोड़ने स्कूल पहुंचे. वहां पानी भरा देखकर पंचायत की निष्क्रियता पर आक्रोश जताया. स्कूल में भरा पानी एक कमरे में लगाई जा रही क्लास (ETV Bharat)

