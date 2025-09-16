ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मदिन पर छिंदवाड़ा में बनेगा रिकॉर्ड, 10 हजार महिलाओं का होगा हेल्थ चेकअप

छिंदवाड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर छिंदवाड़ा सहित पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इस मौके पर छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में महिलाओं के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जा रहा है. इस कैंप में 10,000 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराने का लक्ष्य रखा गया है. बुधवार 17 सितंबर को पीएम मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे.

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि "स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिलों में मेगा स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है. इस अभियान के तहत बुधवार को दशहरा मैदान में स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया जाएगा. जिसका शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह करेंगे. इस कैंप में लगभग 10,000 महिलाओं का हेल्थ चेकअप होगा. कैंप में सिकल सेल, एएनसी (एंटीनेटल केयर) चेकअप, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी आदि विभिन्न प्रकार की जांच की जाएगी. इसमें सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर और रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे."

मेगा स्वास्थ्य शिविर की तैयारियों का कलेक्टर ने किया जायजा (ETV Bharat)

महिलाओं की हर सुविधा का रखा जाएगा ख्याल

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश गोन्नाडे ने बताया कि "कैंप में विभिन्न प्रकार की जांच के लिए अलग-अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं. अलग अलग आयु वर्ग के मरीजों के पंजीयन के लिए 10 काउंटर लगाए जाएंगे. दवाइयों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई. इस कैंप में खासकर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि शिविर में हेल्थ चेकअप कराने आने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो." बता दें कि कैंप के बाद इन मरीजों का इलाज सही तरीके से और समय पर हो रहा है या नहीं इस ध्यान संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा रखा जाएगा.

पूरे दिन शिविर में मौजूद रहेंगे डॉक्टर

कलेक्टर ने स्वास्थ्य कैंप में शामिल होने वाले सभी डॉक्टरों को शिविर के दौरान मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. डॉक्टरों की टीम के लिए नाश्ता और भोजन आदि की व्यवस्था शिविर स्थल पर ही कराई जाएगी. समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने एसडीएम, सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेज सुपरिंटेंडेंट, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैयारियों की जानकारी ली.