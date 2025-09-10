ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा के सरकारी स्कूल में गुरुजी की मटन पार्टी और मैडम के खर्राटे, कलेक्टर की सख्ती बेअसर

छिंदवाड़ा जिले के सरकारी स्कूलों में कलेक्टर की सख्ती के बाद भी टीचर्स की मनमानी के मामले नहीं रुके. पैरेंट्स फिर पहुंचे कलेक्ट्रेट.

Chhindwara school mutton party
छिंदवाड़ा के थुयेपानी स्कूल में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा : "साहब, स्कूल में मैडम आराम फरमाती हैं. जब देखो सोती रहती हैं तो वहीं, शिक्षक भी मिडडे मील बनने वाले स्थान पर मटन बनवाते हैं और फिर स्कूल में ही पार्टी करते हैं. ऐसे टीचर्स को तुरंत स्कूल से हटाया जाए. क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है." ये कहना है आदिवासी गांव थुयेपानी के स्टूडेंट्स और पैरेंस्ट का. बच्चों के साथ अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर टीचर्स की हरकतों की लिखित शिकायत की.

कलेक्टर की दी शिकायत में क्या-क्या आरोप

अपने पैरेंट्स के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थुयेपानी स्कूल के बच्चों ने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह से स्कूल में शिक्षा की बदहाली पेश की. इस दौरान पालक-शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे. कलेक्टर को दी गई शिकायत में कहा गया "शिक्षक कुंवरलाल चौरिया और नीता कोल्हे मैडम सहित 3 टीचर हैं. मैडम स्कूल में सोती रहती हैं तो वहीं गुरुजी मटन पार्टी करते हैं."

शिकायतकर्ता गौरव कोल्हटकर (ETV BHARAT)

पालक-शिक्षक संघ की पदाधिकारी देवकी उइके कहना है "प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा का भी ज्ञान नहीं है. शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ अभिभावकों को बच्चों की टीसी लेकर दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाना पड़ा. शिक्षक मोबाइल में व्यस्त रहते हैं. ऐसे शिक्षकों को हटाया जाए." शिकायतकर्ता गौरव कोल्हटकर ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए.

Chhindwara school mutton party
ग्रामीणों ने कलेक्टर से की लिखित शिकायत (ETV BHARAT)

शिक्षक बोले- सारे आरोप झूठे, जांच में सब साफ हो जाएगा

वहीं, जब ईटीवी भारत ने शिक्षक कुंवरलाल चोरिया से फोन पर बात की तो उनका कहना था "उन पर लगाए सारे आरोप झूठे हैं. इस मामले में शिक्षा विभाग की टीम जांच करने के लिए आई है. जांच में सब साफ हो जाएगा. इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहंगा." वहीं, इस मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सतेंद्र सिंह मरकाम ने बताया "इस स्कूल का जुलाई में कलेक्टर ने निरीक्षण किया था और निर्देशित किया था, उस हिसाब से एक बार कार्रवाई की जा चुकी है लेकिन बच्चों ने फिर से शिकायत की है. अब जांच करने के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा."

Chhindwara school mutton party
पैरेंट्स ने की कलेक्टर से शिकायत (ETV BHARAT)

दो माह पहले कलेक्टर ने निरीक्षण कर दी थी चेतावनी

गौरतलब है कि करीब दो माह पहले थुयेपानी पहुंचकर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने शासकीय प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान कक्षा चौथी और 5वीं के बच्चों हिंदी भी नहीं पढ़ पाए थे. इससे कलेक्टर ने शिक्षकों पर नाराजगी जताई थी. इसके बाद कलेक्टर ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की 2 वेतनवृद्धि तथा मिडिल स्कूल के शिक्षकों की 01 वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही कलेक्टर ने निलंबन की कार्रवाई की चेतावनी दी थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

PARENTS COMPLAINT TEACHERSMADHYA PRADESH SCHOOL SYSTEMCHHINDWARA NEWSCHHINDWARA COLLECTOR SCHOOL VISITCHHINDWARA SCHOOL MUTTON PARTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीमच में नाचते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, गणपति बप्पा को कीचड़ भरे रास्ते से विदा करने से हैं खफा

पुलिस को देख लाश हुई जिंदा!, आधे घंटे से वीरपुर बांध में तैर रही थी बॉडी, शव देख लोगों की उड़ी हवाइयां

पूर्व मंत्री ने प्रहलाद पटेल को बताया- अहंकारी और बदमिजाज, सरकार को ठहराया 42 मौतों का जिम्मेदार

बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा बड़वानी का गांव, झोली में भरकर अस्पताल जा रहे मरीज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.