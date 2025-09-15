छिंदवाड़ा की सरकारी राशन दुकानों पर नहीं पहुंचा अनाज, 15 दिन से लगी गरीबों की लाइन
छिंदवाड़ा शहर में सरकारी राशन दुकानों से हितग्राही निराश लौट रहे हैं. क्योंकि इन दुकानों में राशन ही नहीं पहुंचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 4:50 PM IST
छिंदवाड़ा : शहर में संचालित कई राशन दुकानों पर गरीब लोग सुबह से लेकर शाम तक अनाज के लिए बैठे रहते हैं लेकिन अंत में उन्हें निराशा हाथ लगती है. अगले दिन फिर राशन मिलने की उम्मीद में दुकानों में पहुंचते हैं और फिर बैरंग लौट आते हैं. कई दिनों से यही सिलसिला चल रहा है. राशन दुकानों तक अनाज नहीं पहुंचने का बहाना भी जिम्मेदार बड़ा अजीब बताते हैं. जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि सरकारी राशन दुकानों तक रोड संकरा है. इसलिए अन्नदूत वाहन वहां तक नहीं पहुंच पाते. अब छोटे वाहनों से राशन सप्लाई किया जाएगा.
शहर की 38 में से 19 दुकानों में सप्लाई बाधित
करीब 60 साल के झींगा शाह और राशिद खान हर दिन सरकारी राशन दुकान में जाते हैं लेकिन पिछले 15 दिन से निराशा हाथ लगती है और खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है. छिंदवाड़ा शहर की 38 राशन दुकानों में से 19 में राशन का परिवहन नहीं हो पाया है. हितग्राही राशन के लिए रोजाना दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं. राशन दुकान संचालित करने वालों का कहना है कि अन्नदूत वाहनों से राशन का परिवहन प्रभावित हो रहा है. गेहूं की उपलब्धता भी गुणवत्ता के कारण सुनिश्चित नहीं हो पा रही है.
अन्नदूत वाहन नहीं पहुंच पाते संकरी गलियों में
गरीबों को ऐसे में बाजार से महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है. हालांकि ये बात सही है कि संकरी गलियों में संचालित राशन दुकानों तक अन्नदूत के बड़े वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं. लेकिन इन दुकानों तक अन्य साधन से भी राशन भेजा जा सकता है. इस मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी गंगा कुमरे ने बताया "कुछ इलाकों में गली संकरी हैं, जहां पर अन्नदूत वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं. वहां छोटे वाहनों से व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि उन सरकारी राशन दुकानों में राशन पहुंच सके."
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगा PDS की राशन दुकान, चूना लगाने के सारे रास्ते बंद
- राशन दुकान से इस माह भर जाएगी झोली, अतिरिक्त गेहूं,चावल के साथ मिलेंगी ये चीजें मुफ्त
अन्नदूत वाहन खरीदने सरकार की योजना
बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में 28 अन्नदूत वाहनों से राशन की सप्लाई होती है. मध्य प्रदेश में सरकार ने युवा अन्नदूत योजना के तहत युवकों को वाहन खरीदने की सुविधा दी है. लाभार्थी अपनी पसंद से वाहन का चयन कर सकता है. इस योजना के तहत 25 लाख कीमत तक का वाहन राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को दिया जायगा लेकिन इससे अधिक कीमत वाला वाहन यदि लाभार्थी खरीदता है तो उसे ही बाकी का भुगतान करना होगा.