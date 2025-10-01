ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा के पंडाल में 4 घंटे बिना हिले डुले बैठी बेटियां, दुर्गा बन भक्तों को दे रही दर्शन

4 घंटे योगासन में बैठ रही बेटियां शाम 7:00 बजे से 11:00 बजे तक दुर्गा के रूप में विराजमान होने वाली बेटियां योग के माध्यम से एक ही आसान में बैठी रहती हैं. इस झांकी को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं. प्रजापिता ईश्ववरी ब्रह्माकुमारी आश्रम के द्वारा पिछले 3 सालों से लगातार यह आयोजन किया जा रहा है.

बेटियों को बनाया दुर्गा, 5 दिनों तक होगा आयोजन नवरात्रि पर्व पर इस साक्षात देवियों की भव्य झांकी का पांच दिवसीय आयोजन किया जा रहा है. यह झांकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, विश्व दर्शन भवन, नरसिंहपुर रोड लालपार्क के पास छिंदवाड़ा में सजी हैं. यहां पर लड़कियों के रूप में विराजमान दुर्गा माता अलग-अलग लीलाएं कल भक्तों को दर्शन दे रही हैं.

छिंदवाड़ा: नवरात्रि के मौके पर पंडाल में अलग-अलग झांकियां तैयार की जाती हैं. लेकिन छिंदवाड़ा में एक ऐसा दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है जहां पर मूर्तियां नहीं बल्कि बेटियों को ही दुर्गा बनाकर बैठाया गया है. यहां यह दर्शाया गया है कि बेटियां भी शक्ति और देवी का स्वरूप होती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए.

कुंवारी कन्याओं को बनाया देवी

प्रजापति ब्रह्मकुमारी आश्रम के मीडिया प्रभारी मुकेश वर्मा ने बताया कि, ''ब्रह्माकुमारीज की प्रस्तुत झांकियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को आत्म-जागृति का गहरा संदेश देती हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''देवी वास्तव में कोई दूरस्थ शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर विद्यमान दिव्य शक्तियों का प्रतीक है. जब आत्मा देह-अभिमान से मुक्त होकर संयम, सात्विकता, ब्रह्मचर्य और दिव्य गुणों को अपनाती है तभी उसका व्यक्तित्व देवी स्वरूप धारण करता है.''

उन्होंने कहा कि, ''देवी की आठ भुजाएं सहनशीलता, संयम रखने की, परखने की, न्याय करने की, निर्णय करने की, सामना करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, समेटने की, समायोजन करने की शक्ति जैसी आंतरिक शक्तियों का प्रतीक हैं. काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पाकर ही आत्मा देवत्व को प्राप्त कर सकती है.''

महिलाओं के हाथों में होती है कमान

संगठन के मीडिया प्रभारी मुकेश वर्मा ने बताया कि, ''ब्रह्माकुमारीज विश्व का एकमात्र महिलाओं के नेतृत्व वाला संगठन है. इसके संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा थे, परंतु इस महिला संगठन की पहली प्रशासनिक प्रमुख मातेश्वरी जगदम्बा थीं, जिन्हें प्यार से सभी 'मम्मा' कहकर बुलाते थे. 1965 में मातेश्वरी जगदम्बा और 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा के निधन के बाद, राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि को संस्था का अगला प्रशासनिक प्रमुख नियुक्त किया गया. जिन्होंने इस संगठन की सेवाओं का विस्तार पूरे भारत वर्ष और विश्व के 136 देशों में किया.''

महिलाओं को सामान दिया

प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक का मानना था कि, महिलाओं को सामान अधिकार मिलना चाहिए लेकिन सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि धरातल पर ये होना चाहिए. इसलिए उन्होंने अपनी संगठन की कमान महिलाओं को हाथों में सौंप कर यही साबित करना चाहा की जब महिलाओं को समाज में घरों तक सीमित रखा जाता था उन्होंने संगठन की बागडौर सौंप दी थी.''