ज्योतिष के हिसाब से बसाया जा रहा जंगल, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से लगेंगे पौधे

ज्योतिष के हिसाब से बसाया जा रहा जंगल

नगर वन स्थल का चयन छिंदवाड़ा परासिया रोड पर ग्राम पोआमा के काराबोह बीट में किया गया है, जो 60 हेक्टेयर में बनकर तैयार होगा. नगर वन में स्मृति वन, औषधीय पार्क, चिल्ड्रन पार्क, वॉच टॉवर आदि का निर्माण होना है. शहर के नजदीक बनने वाले इस नगर वन के जरिए लोगों को ईकोटूरिज्म स्थल, जलसंरक्षण सहित प्रकृति को नजदीक से जानने का मौका मिलेगा.

छिंदवाड़ा : ज्योतिष के हिसाब से छिंदवाड़ा में एक अनोखा जंगल बसाया जा रहा है जहां का हर पौधा ग्रह नक्षत्र के हिसाब से लगाया जाएगा. भारत सरकार की नगर वन योजना के तहत पोआमा में नगर वन बनाया जा रहा है. शहरी और अद्धशहरी क्षेत्रों मे हरित आवरण बढ़ाने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उद्देश्य से नगर वन बनाया जा रहा है.

शहर की भाग-दौड़ भरी जिंदगी से सुकून दिलाने और धूल-मिट्टी से दूषित हवा से निजात दिलाने के लिए वन विभाग पोआमा में नगर वन बनाने जा रहा है. शहरों से लगे हुए जंगलों को बतौर नगर वन डेवलप किया जा रहा है.

नगर वन बनेंगे ऑक्सीजन बैंक

जिले की बढ़ती आबादी और लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए यह नगर वन कारगार साबित होंगे. शहर के नजदीक होने के कारण यह नगर वन ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करेंगे. नगर वन में वन विभाग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे रोपने की तैयारी है. इन्हें अगले पांच वर्षों में विकसित करने की योजना है.

60 हेक्टेयर में बनेगा नगर वन

डीएफओ साहिल गर्ग ने बताया, '' नगर वन पोआमा के काराबोह बीट में बनाया जा रहा है. शहर या इससे नजदीक के जंगल में नगर वन बनाया जाना प्रस्तावित है इसके तहत पोआमा का चयन किया गया है.''

नगर वन बनेंगे ऑक्सीजन बैंक

ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लगेंगे पौधे

इस जंगल में नक्षत्र वन भी बनाया जाएगा जहां ग्रह नक्षत्रों पर आधारित पौधों की प्रजातियों का रोपण किया जाएगा. इसी प्रकार औषधीय पौधे, मेडीटेशन सेंटर, बटरफ्लाई पार्क बनेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की तितलियों की प्रजातियां होंगी. नेचर ट्रेल, सायकिल ट्रेल, चिल्ड्न पार्क के अलावा वॉच टॉवर भी बनाया जा रहा है. इसके जरिए पूरे नगर वन क्षेत्र का नजारा देखा जा सकेगा.

पौधों में रहेगी परिजनों की याद

नगर वन लोगों के लिए भी यादगार होगा, जिनके परिजन अब दुनिया में नहीं है उनकी याद में यहां पर पौधा रोपण किए जाएंगे. खास बात है कि जो पौधा लगाएगा उसकी जिम्मेदारी उसकी देखरेख और पालन पोषण की भी होगी.