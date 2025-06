ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा, मॉनसून की दस्तक से पहले बचाव की तैयारी - CHHINDWARA FLOOD RISK

Etv Bharat ( Etv Bharat )

June 14, 2025

छिन्दवाड़ा : बारिश के पहले तैयारियों के तहत प्रशासन ने जिले के 103 क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए हैं, जहां तेज बारिश के साथ ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है. इनमें 99 गांव और चार शहरी क्षेत्र शामिल हैं. प्रशासनिक रिपोर्ट में सबसे ज्यादा संवेदनशील गांव माचागोरा डैम के किनारे बसे हैं. यहां जरा सी बारिश में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है. बाढ़ नियंत्रण की बैठक में इन गांवों में बाढ़ से बचने की रणनीति तैयार की गई. कंट्रोल सेंटर बनेगा, बाढ़ की स्थिति में यहां मिलेगी मदद जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कलेक्टर कार्यालय की भू-प्रबंधन शाखा के रूम नंबर-59 में की गई है, जिसमें बाढ़ व बारिश की स्थिति की जानकारी के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है. इसी तरह पुलिस बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा में बनाया गया है. बाढ़ नियंत्रण टीम 24 घंटे सक्रिय है. इसी तरह तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में बाढ़ से बचाव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित (Etv Bharat)

इन गांवों में बाढ़ का खतरा, रहेंगे अलर्ट मोड पर प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार ने बताया, '' छिंदवाड़ा के 12 व तहसील मोहखेड़ के 7 गांव, पेंच नदी के किनारे होने के कारण तहसील छिंदवाड़ा, चौरई, चांद, परासिया, अमरवाड़ा के 26 गांव, भैंसदेही नदी से तहसील जुन्नारदेव के 2 गांव, बेल नदी के किनारे होने के कारण तहसील जुन्नारदेव व मोहखेड़ के 3 गांव, टीटोरिया नदी के किनारे होने के कारण तहसील तामिया के 4 गांव, कन्हान नदी के किनारे होने के कारण तहसील मोहखेड़ व जुन्नारदेव के 9 गांव, हर्द नदी के किनारे होने के कारण तहसील हर्रई के 2 गांव निगरानी में रहेंगे. माचागोरा बांध के डाउन स्ट्रीम के किनारे होने के कारण तहसील चौरई व चांद के 35 गांव बाढ़ संभावित क्षेत्र में शामिल हैं. सबसे बड़ी संख्या माचागोरा डेम के किनारे बसे गांवों की है. प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक (Etv Bharat) हर गांव में तैयार होगा बचाव दल सभी संबंधित विभागों के मैदानी अमले के साथ संयुक्त भ्रमण करेंगे और हर एक प्रभावित गांव व शहरी क्षेत्र का बाढ़ आपदा प्रबंधन प्लान तैयार करेंगे. बांध से पानी छोड़ने की सूचना त्वरित गति से साझा करने की व्यवस्था रहेगी. बारिश के पहले सभी सड़कों की आवश्यक मरम्मत, निर्माणाधीन सड़कों का समुचित डायवर्जन, समुचित चेतावनी बोर्ड्स, बाढ़ प्रभावित पुल-पुलिया पर बैरिकेडिंग की जाएगी. बाढ़ संभावित गांवों और पहुंच विहीन गांवो में पहले राशन, जर्जर भवनों का चिन्हांकन, नाला-नालियों की सफाई, जन व पशु दोनों के लिए दवाइयों का भंडारण व उपलब्धता, डॉक्टरों की टीम का गठन किया जाएगा. कमाण्डेंट होमगार्ड को बाढ़ आपदा से बचाव के लिए मोटरबोट, रस्सी, टॉर्च आदि आवश्यक व्यवस्थाएं कर होमगार्ड के जवानों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए. साथ ही डैमों में पानी छोड़ने के पहले इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है. 5 साल पहले पेंच नदी से लगे गांवों में आई थी बाढ़ साल 2005 तेज बारिश की वजह से माचागोरा बांध में पानी ओवरफ्लो हो गया था, जिसके चलते पेंच नदी के किनारे वाले करीब 40 गांवों में बाढ़ आ गई थी, और 10 से 12 गांव डूब गए थे. इस बाढ़ में किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी. इसी को लेकर प्रशासन हर साल बाढ़ से निपटने की तैयारी करता है. यह भी पढ़ें - मध्य प्रदेश की चौखट पर पहुंचा मानसून, शनिवार को लू और गर्मी का आखिरी दिन

Last Updated : June 14, 2025 at 11:13 AM IST