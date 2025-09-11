ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा का किसान उगा रहा अमेरिका की फसल, जमीन पर नहीं बैग में उगते हैं ब्लूबेरी के पौधे

भुताई गांव के किसान कैलाश पवार की जमीन पथरीली थी. जिसमें फसल होना तो दूर की बात थी बारिश के सीजन में घास भी मुश्किल से उगती थी लेकिन किसान की मेहनत और तकनीक ने बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया है. यहां उन्होंने अमेरिका में होने वाली ब्लूबेरी की फसल लगाई है.

छिंदवाड़ा: कभी जिस जमीन पर सिर्फ पत्थर हुआ करते थे वहां हरियाली किसानों के लिए सपने जैसा था. इसके बावजूद किसान कैलाश पवार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए जमीन को सिर्फ हरा-भरा ही नहीं बल्कि सोना उगलने वाली बना दिया है. इस जमीन पर एक ऐसी फसल लगाई है जो अमेरिका में होती है.

किसान ने अपने खेत में अमेरिका में होने वाली ब्लूबेरी की फसल लगाई है. इसे देखने कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह और जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार पहुंचे. किसान कैलाश पवार द्वारा की जा रही ब्लूबेरी और जी-9 किस्म के केले की खेती का निरीक्षण किया.

छिंदवाड़ा का किसान उगा रहा अमेरिका की फसल (ETV Bharat)

किसान की मेहनत और नवाचार की सराहना करते हुए कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह कहा कि "इस तरह के प्रयास छिंदवाड़ा जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत साबित होंगे. ब्लूबेरी की खेती जिले में एक नया प्रयोग है, जो बागवानी क्षेत्र में बेहतर संभावनाओं के द्वार खोल रहा है. आधुनिक तकनीक और उन्नत किस्मों को अपनाकर किसान अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं."

50 लाख एकड़ की लागत, जमीन पर नहीं बैग में उगते हैं पौधे

ब्लूबेरी की खेती करने वाले किसान कैलाश पवार ने बताया कि "उन्होंने 1 एकड़ में फिलहाल ब्लूबेरी के पौधे लगाए हैं. एक एकड़ में करीब 400 पौधे लगते हैं, जो वे पुणे से खरीद कर लाए थे और एक पौधे की कीमत 400 रुपए है. इसे लगाने के लिए जमीन में नहीं बल्कि ग्रोबैग का उपयोग किया जाता है. एक बैग 325 रुपए के हिसाब से आता है. इसके अलावा अन्य लागत सहित मिलाकर करीब 50 लाख रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है."

जमीन पर नहीं बैग में उगते हैं ब्लूबेरी के पौधे (ETV Bharat)

इंटरनेशनल मार्केट में है ब्लूबेरी की डिमांड

ब्लूबेरी मूल रूप से उत्तरी अमेरिका की फसल है, जो ठंडी जलवायु में सबसे अच्छी उगती है. लेकिन अब इसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका, भारत और यूरोप सहित दुनिया भर के कई देशों में की जाती है. जहां उपयुक्त मिट्टी और जलवायु उपलब्ध है. भारत से इसको विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं.

छिंदवाड़ा के किसान ने पथरीली जमीन को बनाया उपजाऊ (ETV Bharat)

सुपर फूड है ब्लूबेरी, स्वास्थ्य का खजाना

वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ डॉ विकास मिश्रा ने बताया कि "ब्लूबेरी पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जिसे सुपरफूड की श्रेणी में रखा जाता है. इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्वों के साथ-साथ कैल्शियम और जिंक प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं. उन्होंने बताया कि यह फल कैंसर की रोकथाम, याददाश्त बढ़ाने और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक है. ऐसे में यह फल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है."

G-9 किस्म के केले की खेती (ETV Bharat)

केले और स्ट्रॉबेरी की भी करते हैं खेती

किसान कैलाश पवार इसके पहले अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी की भी फसल लगा चुके हैं. अब उन्होंने ब्लूबेरी के साथ ही G-9 किस्म के केले की फसल भी लगाई है, जो काफी कारगर साबित हो सकती है.

किसान कैलाश पवार ने बताया कि "केले की G-9 किस्म की खास बात यह है कि यह किस्म लंबे समय तक खराब नहीं होती है. इसके अलावा आंधी, तूफान में फलों को नुकसान होने का खतरा काफी कम होता है. ऐसे में यह किस्म मध्यम स्तर के आंधी-तूफान को सहन करने की क्षमता रखती है. इसके अलावा केले की जी-9 किस्म में रोग लगने का खतरा भी काफी कम होता है. इस किस्म के पौधे छोटे और मजबूत होते हैं."