ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में बुजुर्गों का सम्मान, सांसद बोले-विदेशी संस्कृति के कारण भारत में बढ़ रहे वृद्धाश्रम

छिंदवाड़ा में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सांसद विवेक साहू ने बुजुर्गों का किया सम्मान. बोले- वृद्धाश्रम विदेशी कल्चर यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं.

CHHINDWARA ELDERLY PEOPLE HONOURED
छिंदवाड़ा में बुजुर्गों का सम्मान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 7:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: जैसे ही सांसद बंटी विवेक साहू ने बुजुर्गों को फूल माला पहनकर उनके पैर छूने शुरू किए तो कई बुजुर्गों की आंखें भर आई. छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सांसद विवेक साहू ने कहा कि विदेशी संस्कृति और संस्कारों ने हमें अपने बुजुर्गों से अलग कर अकेले रहने को मजबूर कर दिया है.

'विदेशों की देन है वृद्ध आश्रम'

छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन किया गया. सांसद बंटी विवेक साहू ने सबसे पहले बुजुर्गों को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया और सभी के चरण छुए. सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि "विदेशी संस्कृति और परंपराओं ने हमें हमारे संस्कारों से दूर कर दिया है. इसका उदाहरण हमें वृद्ध आश्रम के रूप में देखने को मिलते हैं. जब हम कहीं बड़े शहरों में जाते हैं तो बताया जाता है कि फाइव स्टार वृद्ध आश्रम बना दिया गया है. यह गर्व करने वाली बात नहीं बल्कि शर्मनाक बात है. इसी कारण बुजुर्गों से अलग कर उन्हें अकेले रहने को मजबूर कर दिया है."

छिंदवाड़ा में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों का सम्मान (ETV Bharat)

'घर के रीढ़ होते हैं बुजुर्ग'

कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने कहा कि "हर घर में बुजुर्गों का होना जरूरी है. इन्हीं से ही हमें सीख मिलती है. आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे घर के बुजुर्गों की वजह से हूं. मेरे परिवार के सभी लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन छिंदवाड़ा में उनके बुजुर्ग साथ नहीं हैं, इसलिए इन बुजुर्गों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं."

CHHINDWARA NEWS
सांसद विवेक साहू ने बुजुर्गों के छुए पैर (ETV Bharat)

'बुजुर्गों का सम्मान हमारी पहचान'

सांसद विवेक साहू ने कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं चला रही है. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत की एक बड़ी पहल है. इस योजना का लाभ राज्य के 15.75 लाख से ज्यादा लोग ले रहे हैं. उन्हें प्रति माह 600 रुपए पेंशन राशि प्रदान की जा रही है. साल 2024-25 में 1143 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि पेंशन के रूप में दी गई है. इस राशि से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहूलियत हो रही है. इनमें 2.71 लाख से अधिक निराश्रित वृद्धजन भी शामिल हैं.

MP VIVEK SAHU BUNTY
बुजुर्गों का फूल माला पहनाकर सम्मान (ETV Bharat)

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू है कल्याण नियम

मध्य प्रदेश में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 लागू है. इस नियम के अंतर्गत बच्चों और अभिभावकों पर अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का कानूनी दायित्व निर्धारित किया गया है. साथ ही, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपेक्षित होता है, तो उसे न्याय और राहत प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है. निराश्रित और असहाय वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय एवं पेंशन व्यवस्था के साथ उनकी सहायता के लिए राज्य में सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन भी है. यह हेल्पलाइन 24 घंटे चालू रहती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL SENIOR CITIZENS DAYMP VIVEK SAHU BUNTYOLD AGE HOME CULTURECHHINDWARA NEWSCHHINDWARA ELDERLY PEOPLE HONOURED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

सपनों में मिलते हैं मन्नत पूरी होने के संकेत, बड़ा चमत्कारी है बड़वानी का बड़ी बिजासन माता मंदिर

छिंदवाड़ा के पंडाल में 4 घंटे बिना हिले डुले बैठी बेटियां, दुर्गा बन भक्तों को दे रही दर्शन

रावण को न्याय दिलाने कोर्ट जाएगा युवा ब्राह्मण समाज, दशहरा मैदानों पर फोड़ेंगे काली मटकी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.