छिंदवाड़ा में बुजुर्गों का सम्मान, सांसद बोले-विदेशी संस्कृति के कारण भारत में बढ़ रहे वृद्धाश्रम

छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन किया गया. सांसद बंटी विवेक साहू ने सबसे पहले बुजुर्गों को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया और सभी के चरण छुए. सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि "विदेशी संस्कृति और परंपराओं ने हमें हमारे संस्कारों से दूर कर दिया है. इसका उदाहरण हमें वृद्ध आश्रम के रूप में देखने को मिलते हैं. जब हम कहीं बड़े शहरों में जाते हैं तो बताया जाता है कि फाइव स्टार वृद्ध आश्रम बना दिया गया है. यह गर्व करने वाली बात नहीं बल्कि शर्मनाक बात है. इसी कारण बुजुर्गों से अलग कर उन्हें अकेले रहने को मजबूर कर दिया है."

छिंदवाड़ा: जैसे ही सांसद बंटी विवेक साहू ने बुजुर्गों को फूल माला पहनकर उनके पैर छूने शुरू किए तो कई बुजुर्गों की आंखें भर आई. छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सांसद विवेक साहू ने कहा कि विदेशी संस्कृति और संस्कारों ने हमें अपने बुजुर्गों से अलग कर अकेले रहने को मजबूर कर दिया है.

'घर के रीढ़ होते हैं बुजुर्ग'

कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने कहा कि "हर घर में बुजुर्गों का होना जरूरी है. इन्हीं से ही हमें सीख मिलती है. आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे घर के बुजुर्गों की वजह से हूं. मेरे परिवार के सभी लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन छिंदवाड़ा में उनके बुजुर्ग साथ नहीं हैं, इसलिए इन बुजुर्गों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं."

'बुजुर्गों का सम्मान हमारी पहचान'

सांसद विवेक साहू ने कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं चला रही है. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत की एक बड़ी पहल है. इस योजना का लाभ राज्य के 15.75 लाख से ज्यादा लोग ले रहे हैं. उन्हें प्रति माह 600 रुपए पेंशन राशि प्रदान की जा रही है. साल 2024-25 में 1143 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि पेंशन के रूप में दी गई है. इस राशि से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहूलियत हो रही है. इनमें 2.71 लाख से अधिक निराश्रित वृद्धजन भी शामिल हैं.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू है कल्याण नियम

मध्य प्रदेश में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 लागू है. इस नियम के अंतर्गत बच्चों और अभिभावकों पर अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का कानूनी दायित्व निर्धारित किया गया है. साथ ही, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपेक्षित होता है, तो उसे न्याय और राहत प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है. निराश्रित और असहाय वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय एवं पेंशन व्यवस्था के साथ उनकी सहायता के लिए राज्य में सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन भी है. यह हेल्पलाइन 24 घंटे चालू रहती है.