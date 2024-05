ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में चूहों के कारण खतरे में पड़ी दो अधिकारियों की नौकरी, सामने आई बड़ी लापरवाही - Rats Risking Jobs of Doctors

छिंदवाड़ा में चूहों के कारण खतरे में पड़ी दो अधिकारियों की नौकरी ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा. जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में अव्यवस्थाओं व मरीजों के साथ निरंतर हो रही घटनाओं को लेकर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह नाराज हैं. अस्पताल में एक महिला के पैर को चूहे द्वारा कुतरे जाने के बाद कलेक्टर ने अस्पताल अधीक्षक सह सिविल सर्जन डॉ.महेन्द्र कुमार और आर.एम.ओ. डॉ.संजय राय को लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया है. निर्देशों का पालन नहीं करने पर सह सिविल सर्जन और आरएमओ की दो वेतन वृद्धियां रोके जाने का प्रस्ताव प्रेषित कर जवाब मांगा गया है. इतना ही नहीं समय पर जवाब नहीं दिए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है. चूहे द्वारा मरीज का पैर कुतर दिया गया. (ETV BHARAT) चूहों की वजह से क्यों खतरे में नौकरी? कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बताया कि डॉ.महेन्द्र कुमार सोनिया वर्ष 2022 से अधीक्षक सह सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा के और डॉ.संजय राय वर्ष 2021 से आर.एम.ओ. के प्रभार में है. जिले में निरंतर खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खबरें मिल रही हैं, जिसके कारण जिला प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है. जिला अस्पताल में एक मरीज के पैर को चूहों ने कुतर लिया था. इस मामले में मीडिया में खबरें आई थी. इसी संबंध में अपर कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा निरीक्षण के बाद अपने जांच प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल के आईसीयू सेक्शन के पास भर्ती मरीजों के कक्ष में छोटे-छोटे चूहे आ जाते हैं और काटते हैं. अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसका कोई निराकरण नहीं किया गया छिंदवाड़ा जिला अस्पताल (ETV BHARAT) कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा, ' अपर कलेक्टर के प्रतिवेदन और मेरे द्वारा पहले किए गए निरीक्षण के दौरान दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बाद भी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया. ' Read more- छिंदवाड़ा में लोकायुक्त टीम का एक्शन, रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी को किया गिरफ्तार समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते डॉक्टर, सफाई व्यवस्था भी चरमराई कलेक्टर ने आगे कहा, ' जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन व्यवस्था के लिए इन अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की योजना बनाकर भी काम नहीं किया जा रहा है. डॉक्टरों का समय पर अस्पताल नहीं पहुंचना व समय से पहले घर चले जाने, उस पर नियंत्रण नहीं होने, अस्पताल परिसर व प्रत्येक वार्डों की नियमित साफ-सफाई पर इनका ध्यान न होना, ना ही इनके द्वारा निरंतर अस्पताल के वार्डो का निरीक्षण किया जा रहा है. इन सभी लापरवाहियों और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने पर, इन दोनों अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं '

