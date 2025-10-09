ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा जिला अस्पताल का शिशु वार्ड फुल, जमीन पर चादर बिछाकर इलाज

छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में सर्दी, बुखार से पीड़ित बच्चों की लगातार बढ़ रही संख्या. हर दिन इलाज के लिए पहुंच रहे 60 से 70 बच्चे.

छिंदवाड़ा जिला अस्पताल का शिशु वार्ड फुल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 2:18 PM IST

4 Min Read
छिंदवाड़ा: जहरीले कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है. अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल का पीडियाट्रिक वार्ड फुल हो चुका है. यहां लगभग 70 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं. इन सभी बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं. हालात अब ऐसे हो गए हैं कि 1 बेड पर 2 बच्चे या जमीन पर चादर बिछाकर बच्चों का इलाज किया जा रहा है. विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के संक्रमण के चलते ये सभी यहां भर्ती हुए हैं ऐसे में परिजन को पैनिक होने की जरुरत नहीं है.

जिला अस्पताल का शिशु वार्ड फुल

छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित बच्चों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है. यहां 50 से 70 बच्चे इलाज के लिए प्रतिदिन पहुंच रहे हैं. ऐसे में कई बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है. हालात यह हो गए हैं कि अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं और बच्चों को भर्ती करने बेड नहीं बचे हैं. ऐसे में अब एक बेड पर 2 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है तो कहीं जमीन पर दरी-चादर बिछाकर सलाइन चढ़ाई जा रही है.

डॉक्टर ने कहा डरें नहीं सतर्क रहें (ETV Bharat)

परिजन को सता रहा किडनी इंफेक्शन का डर

जिला अस्पताल पहुंच रहे परिजन सिरप कांड को याद कर सिहर उठते हैं. सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चों के परिजन को डर है कि कहीं उनके बच्चों भी तो किडनी इंफेक्शन के शिकार नहीं हो रहे हैं. डॉक्टर पवन ने बताया कि "अभी लगभग 70 बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि सभी बच्चों को सर्दी, जुकाम ,बुखार जैसी मौसमी बीमारी वाले लक्षण हैं. पालकों को घबराने की जरुरत नहीं है."

हर दिन इलाज के लिए पहुंच रहे 60 से 70 बच्चे (ETV Bharat)

डॉक्टर ने कहा डरें नहीं सतर्क रहें

जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन नंदूरकर ने कहा कि "बारिश का सीजन अब खत्म हो रहा है लेकिन इस मौसम में संक्रमण का दौर होता है. मच्छरों का प्रकोप होता है और सीजनेबल बीमारियां रहती हैं. वायरल फीवर और निमोनिया के बहुत सारे लक्षण के बच्चे आ रहे हैं. कुछ बीमारियों में वायरस मॉडिफाई होकर और संक्रामक हो जाता है. काफी संख्या में बच्चे भर्ती हो रहे हैं कुछ बच्चों की ऐसी स्थिति है कि उन्हें ऑक्सीजन तक लगाना पड़ रहा है.

सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं बच्चे (ETV Bharat)

इस वक्त बच्चों के पालकों को सावधानी रखनी पड़ेगी. बच्चों को टॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक देने से परहेज करना चाहिए. यदि बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी होती है तो वह फार्मेसी से जाकर खुद से दवाई ना लें बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर से जाकर अपने बच्चों का इलाज करवाएं और डॉक्टर की लिखी हुई दवा ही लें साथ ही उस दवा को डॉक्टर से चेक जरुर करवाएं."

छिंदवाड़ा में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. 3 बच्चों की मौत से शुरू हुआ सिलसिला अब 21 बच्चों तक पहुंच गया है. सिरप पीने के बाद किडनी इंफेक्शन से लगातार हो रही बच्चों की मौत के बाद शासन और प्रशासन की नींद टूट चुकी है और मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक छिंदवाड़ा का दौरा कर चुके हैं. वहीं विपक्ष भी अब पीछे नहीं रहना चाहता. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पीड़ित बच्चों के परिवार के साथ मुलाकात कर चुके हैं.

