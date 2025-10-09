कफ सिरप से मौतों के मामले में SIT गठित, छिंदवाड़ा के इलाजरत बच्चों को देखने नागपुर पहुंचे मोहन यादव
मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत, इधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नागपुर में भर्ती 5 बच्चों को देखने पहुंचे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 6:09 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 6:47 PM IST
नागपुर/भोपाल/छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप से अब तक 22 बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं. दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन लिया है. दवा निर्माता कंपनी के मालिक को गिरप्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही दवा की जांच में कोताही बरतने पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अफसरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. इधर, अभी भी जहरीले सिरप के शिकार 5 बच्चे गंभीर हालत में नागपुर के विभिन्न अस्पताल में उपचाररत हैं. इन बच्चों की सेहत के बारे में जनकारी लेने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए अफसरों को निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने नागपुर स्थित AIIMS, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल एवं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचाररत छिंदवाड़ा के बच्चों का कुशलक्षेम जाना. चिकित्सकों से उपचार की स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली और बच्चों के परिजनों से चर्चा की. पीड़ित परिजनों की हिम्मत बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा "सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिजनों के साथ है. अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार मॉनिटरिंग करते रहें. ईश्वर से सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav says, " i have come to meet the sick children who were admitted after drinking poisonous cough syrup. we have supported the administration. the nagpur administration is also worried, the doctors of aiims are… https://t.co/6Faaj92e1I pic.twitter.com/NQCcUvji7c— ANI (@ANI) October 9, 2025
पीड़ित परिवारों के साथ है सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की दुखद मृत्यु की घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तमिलनाडु से दवा निर्माता कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है. यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता का स्पष्ट प्रमाण है. दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी. संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है."
मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा भी जा चुके हैं
सीएम डॉ. मोहन यादव ने इससे पहले छिंदवाड़ा में भी परिवारों से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा था "यह सिर्फ आपकी नहीं, मेरी और हम सबकी पीड़ा है. आपके बच्चों का दुख मेरा भी है. वेदना की इस घड़ी में मैं और पूरी सरकार आपके साथ है. पीड़ित परिजन को सभी प्रकार की शासकीय मदद तत्परता से मुहैया कराई जाएगी."
आज नागपुर स्थित AIIMS, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल एवं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचाररत छिंदवाड़ा के बच्चों का कुशलक्षेम जाना।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 9, 2025
चिकित्सकों से उपचार की स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली और बच्चों के परिजनों से चर्चा की।
राज्य सरकार पीड़ित परिजनों के साथ है। अधिकारियों को निर्देश दिए… pic.twitter.com/PlpMHJRAEW
छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में 70 बच्चे भर्ती
वहीं, जहरीले कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है. अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है वहीं दूसरी ओर छिंदवाड़ा जिला अस्पताल का पीडियाट्रिक वार्ड फुल हो चुका है. यहां लगभग 70 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं. इन सभी बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं. हालात अब ऐसे हो गए हैं कि 1 बेड पर 2 बच्चे या जमीन पर चादर बिछाकर बच्चों का इलाज किया जा रहा है. विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के संक्रमण के चलते ये सभी यहां भर्ती हुए हैं. ऐसे में परिजन को पैनिक होने की जरुरत नहीं है.
बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेस हमलावर
मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 3 बच्चों की मौत से शुरू हुआ सिलसिला अब 22 बच्चों तक पहुंच गया है. सिरप पीने के बाद किडनी इंफेक्शन से लगातार हो रही बच्चों की मौत के बाद शासन और प्रशासन की नींद टूट चुकी है और मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक छिंदवाड़ा का दौरा कर चुके हैं. वहीं विपक्ष भी अब पीछे नहीं रहना चाहता. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पीड़ित बच्चों के परिवार के साथ मुलाकात कर चुके हैं.
- नकली कफ सिरप से बच्चों को बचाएं? मौतों से मध्य प्रदेश का सिस्टम हिला, क्या करें पैरेंट्स
- पीड़ित परिवारों से मिलने छिंदवाड़ा पहुंचे मोहन यादव, कईयों को किया सस्पेंड
कई अफसरों पर गिर चुकी है गाज
बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों - उप-औषधि नियंत्रक-नियंत्रण प्राधिकारी औषधि प्रशासन भोपाल शोभित कोष्टा, औषधि निरीक्षक जबलपुर शरद जैन और औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा गौरव शर्मा को निलंबित कर दिया है. फूड एंड ड्रग कंट्रोलर का ट्रांसफर कर दिया गया है.