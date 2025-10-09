ETV Bharat / state

कफ सिरप से मौतों के मामले में SIT गठित, छिंदवाड़ा के इलाजरत बच्चों को देखने नागपुर पहुंचे मोहन यादव

नागपुर/भोपाल/छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप से अब तक 22 बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं. दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन लिया है. दवा निर्माता कंपनी के मालिक को गिरप्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही दवा की जांच में कोताही बरतने पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अफसरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. इधर, अभी भी जहरीले सिरप के शिकार 5 बच्चे गंभीर हालत में नागपुर के विभिन्न अस्पताल में उपचाररत हैं. इन बच्चों की सेहत के बारे में जनकारी लेने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए अफसरों को निर्देश मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने नागपुर स्थित AIIMS, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल एवं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचाररत छिंदवाड़ा के बच्चों का कुशलक्षेम जाना. चिकित्सकों से उपचार की स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली और बच्चों के परिजनों से चर्चा की. पीड़ित परिजनों की हिम्मत बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा "सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिजनों के साथ है. अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार मॉनिटरिंग करते रहें. ईश्वर से सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं." पीड़ित परिवारों के साथ है सरकार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की दुखद मृत्यु की घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तमिलनाडु से दवा निर्माता कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है. यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता का स्पष्ट प्रमाण है. दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी. संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है." नागपुर में डॉक्टर्स से मशविरा करते मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV BHARAT)

