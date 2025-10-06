ETV Bharat / state

डॉ. प्रवीण सोनी के समर्थन में आया IMA, गड़बड़ी के लिए कंपनी को बताया जिम्मेदार, हड़ताल की चेतावनी

छिंदवाड़ा में कफ सिरप मामले में गिरफ्तार डॉक्टर प्रवीन सोनी के समर्थन में आए डॉक्टर्स, कार्रवाई को बताया गलत, तुरंत रिहा करने की मांग.

डॉक्टर प्रवीन सोनी के समर्थन में आया IMA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 7:17 AM IST

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से 14 मासूम की जान चली गई. इस मामले में सिरप कंपनी और उसे पर्चे में लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हिरासत में लिया गया है. डॉक्टर के समर्थन में डॉक्टर संगठन (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने चेतावनी दी है.

डॉक्टरों ने कहा, प्रवीन सोनी पर क्यों लिया एक्शन
ज्ञापन में कहा गया है कि, हम सभी IMA/IDA/PHARMACIST एसोसिएशन परासिया के सदस्य इस ज्ञापन के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि डॉ. प्रवीण सोनी (शिशु रोग विशेषज्ञ) को 4 अक्टूबर 2025 की रात्रि को अचानक किसी संबंधित दवाओं के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन के अनुसार गलत है. यदि चिकित्सकों को इस प्रकार की घटनाओं में दोषी ठहराया गया, तो यह चिकित्सकीय निर्णय प्रक्रिया में भय और हिचकिचाहट उप्पन्न करेगा, जिससे मरीजों की देखभाल प्रभावित होगी.

डॉक्टरों ने प्रवीण सोनी के खिलाफ कार्रवाई को बताया गलत (ETV Bharat)

वापस नहीं ली FIR तो हड़ताल पर जाएंगे डॉक्टर
जहरीले कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस डॉक्टर प्रवीण सोनी को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है. इस मामले में परासिया के सभी डॉक्टरों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए कहा है कि, अगर उन्हें तुरंत रिहा नहीं किया गया तो सभी डॉक्टर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे.

Doctors support Dr Praveen Soni
डॉक्टरों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन (ETV Bharat)

गड़बड़ी के लिए कंपनी जिम्मेदार डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन परासिया के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर चंद्र प्रकाश रॉय का कहना है, ''डॉक्टर दवाइयां मरीज को ठीक करने के लिए लिखता है. अगर दवा में किसी तरह की कमी या गड़बड़ी है तो इसके लिए जिम्मेदार दवा बनाने वाली कंपनी है ना की दवा लिखने वाले डॉक्टर. ऐसे मामले में डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा रहा तो डॉक्टर डर के मारे मरीज के लिए दवाईयां नहीं लिख पाएंगे.''

छिंदवाड़ा में भी कलेक्टर और पुलिस को दिया जाएगा ज्ञापन
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सदस्य डॉक्टर अल्पना शुक्ला ने बताया कि, ''सोमवार को छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और नरसिंहपुर के डॉक्टर शांतिपूर्वक जिला अस्पताल से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालेंगे. SP और कलेक्टर को डॉक्टर प्रवीन सोनी के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे और फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे.''

