छिंदवाड़ा में किडनी इंफेक्शन से मौत का सिलसिला जारी, नागपुर में 1 बच्ची ने तोड़ा दम

छिंदवाड़ा में सर्दी-जुकाम के सिरप से बच्चों में फैला किडनी इंफेक्शन, इलाज के दौरान नागपुर में एक बच्ची की मौत.अब तक 10 बच्चों की मौत.

MADHYA PRADESH 10 CHILDREN DIED
किडनी इंफेक्शन से अब तक 10 बच्चों की मौत (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में जानलेवा सिरप की वजह से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार को इलाज के दौरान एक और 2 साल की बच्ची की मौत हो गई. अब तक छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से कुल 10 बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं, 6 बच्चे अभी भी वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं. वहीं, जांच रिपोर्ट के बाद अब सिरप निर्माता कंपनी पर एफआईआर करने की भी तैयारी की जा रही है.

शनिवार को एक और बच्ची की मौत

परासिया में बड़कुही गांव के सुशांत ठाकरे की 2 साल की बेटी योगिता ठाकुर को भी शुरुआत में हल्का सर्दी जुकाम और बुखार हुआ. जिसे कुछ दिन दवाई पिलाने के बाद उसे भी किडनी में इन्फेक्शन बता दिया गया. पिछले 1 सप्ताह से उसका नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. लाखों रुपए खर्च करने के बाद बच्ची के पिता सुशांत ठाकरे ने सोशल मीडिया में मदद की गुहार भी लगाई थी. लेकिन आखिरकार वे अपनी बेटी को नहीं बचा पाए.

जांच रिपोर्ट में सिरप में मिला टॉक्सिक सब्सटेंस (ETV Bharat)

कारण पता नहीं होता तब पोस्टमार्टम की जरूरत: कलेक्टर

कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा कि "10 बच्चों की मौत हो चुकी है. इस मामले में पोस्टमार्टम अभी तक किसी का भी इसलिए नहीं कराया गया. क्योंकि जिस मामले में पता नहीं होता की मौत क्यों हो रही है, उस मामले में पोस्टमार्टम किया जाता है. लेकिन इस मामले में सिरप में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाने की पुष्टि हो गई है तो पोस्टमार्टम करने का सवाल नहीं उठता. 4 बच्चों की किडनी बायोप्सी की जांच में भी यह पाया गया था कि सिरप में गड़बड़ी है."

कंपनी पर एफआईआर के लिए तैयार हो रही रिपोर्ट

जिस कंपनी का सिरप बैन किया गया है, उस पर क्या आपराधिक मामला दर्ज होगा. इस पर कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा कि "ड्रग इंस्पेक्टर की टीम जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रही है. रिपोर्ट में जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा. उस संबंध में फिर मीडिया को सूचित किया जाएगा.

'बिना कारण के कफ सिरप बच्चों को न दें'

कलेक्टर ने डॉक्टरों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है कि किसी भी बच्चे को अगर सर्दी जुकाम और बुखार हो तो बिना जांच के बिना वजह कफ सिरप और कांबिनेशन वाले सिरप न दें. जरूरत अगर पड़े तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस तरह की दवाइयां देने का प्रयास किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण स्तर पर भी इलाज कर रहे झोला छाप डॉक्टरों की जांच करने के निर्देश दिए हैं.

CHHINDWARA COUGH SYRUP INFECTIONMP COUGH SYRUP KIDNEY INFECTIONMADHYA PRADESH 10 CHILDREN DIEDCHHINDWARA CHILD KIDNEY INFECTIONCHHINDWARA ONE MORE CHILD DIED

