छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से अब तक 15 बच्चों की मौत, आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में IMA

छिंदवाड़ा में IMA ने आरोपी डॉ. के गिरफ्तारी का निंदा किया ( ETV Bharat )

तामिया जूनापानी निवासी नवीन डेहरिया की डेढ़ साल की बेटी धानी डेहरिया का इलाज परासिया में Dr. प्रवीण सोनी के पास कराया गया था. जिसके बाद उसे इलाज के लिए नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने के मामले में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को तामिया तहसील निवासी धानी डेहरिया की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई. बीते कुछ दिनों से उसका इलाज नागपुर में चल रहा था.

अब तक 15 बच्चों की हुई मौत

छिंदवाड़ा के अपर कलेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि "तामिया की एक बेटी जिसका इलाज नागपुर में चल रहा था. उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है. बच्ची का इलाज पहले परासिया में Dr. प्रवीण सोनी के पास कराया गया था. हालात बिगड़ने पर उसे नागपुर में भर्ती कराया गया था."

आरोपी डॉ. के गिरफ्तारी का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया विरोध (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा में किडनी प्रकरण में मृत बच्चों की सूची

शिवम राठौड़ (4 वर्ष), बर्गीया तहसील निवासी अदनान खान (5 वर्ष), न्यूटन चिकली परासिया निवासी उसेद खान (4 वर्ष), परासिया निवासी ऋषिका पिपरे (5 वर्ष), सेठिया तहसील निवासी हिमांशु सोनी (4 वर्ष), ग्राम उमरेड निवासी श्रेया यादव (2 वर्ष), नगर परासिया निवासी विकास यदुवंशी, दीघावानी तहसील निवासी विधि परासिया, छिंदवाड़ा संध्या (1 साल), खजरी अंतू उमरेड निवासी दिव्यांश यदुवंशी (3 साल), परासिया निवासी आतिया खान (7 साल) निवासी भेद कॉलोनी छिंदवाड़ा फातिमा अली, (7 माह), निवासी दिवांची पुरा छिंदवाड़ा सत्यम पवार, (8 साल), चौरई निवासी योजिता ठाकरे (2 साल), बड़कुही परासिया निवासी धानी डेहरीया (डेढ़ साल), जूनापानी तमिया निवासी

आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को सोमवार शाम को न्यायिक हिरासत में सिविल कोर्ट परासिया ने 9 अक्टूबर तक जेल भेज दिया है. इसको लेकर छिंदवाड़ा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सभी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. IMA अध्यक्ष डॉ. ढाकारिया ने कहा, "अगर डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे. जिस डॉक्टर ने सिर्फ पर्चा लिखा है और वह मरीज की जान बचाने का काम करता है उसे सीधा जेल भेज दिया गया. जिन कंपनियों ने दवा बनाई और जिन्हें उनकी जांच का अधिकार था उन्हें सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ा जा रहा है. सरकार डॉक्टर के साथ गलत रवैया अपना रही है."