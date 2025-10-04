छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड पर एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार, राजेंद्र शुक्ला ने दोषियों को दे दी कड़ी चेतावनी
छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार सख्त. सिरप कंपनी पर कार्रवाई के लिए तमिलनाडु सरकार को लिखा पत्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 9:08 PM IST
रीवा: छिंदवाड़ा में हुई 9 बच्चों की मौत ने सब को हिलाकर रख दिया हैं. प्रदेश सरकार ने 'कोल्डरिफ कफ सिरप' सहित सम्बंधित कम्पनियों की अन्य दवाइयों को भी मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है. घटना के बाद से प्रदेश सरकार सख्त है. सीएम मोहन यादव के निर्देश पर स्वास्थ महकमा अलर्ट मोड पर है. मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार को दवा फैक्ट्री और मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है. इससे पहले राजेंद्र शुक्ला ने जांच रिपोर्ट आने से पहले ही सिरप कंपनी को क्लीनचिट दे दी थी.
'सिरप में मिली 48 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा'
स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने घटना में 10 बच्चों की मौत पर दुख जताया है. राजेंद्र शुक्ला ने कहा, "1 अक्टूबर को ही कोल्डरिफ कफ सिरप की जांच कराने के लिए तमिलनाडु सरकार से बात की गई थी. बीते शुक्रवार देर रात आई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि सिरप में 40 प्रतिशत से ज्यादा 48 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा थी. रिपोर्ट आने के बाद तुरंत कोल्डरिफ कफ सिरप के साथ ही अन्य दवाओं को बैन कर दिया गया है."
'कार्रवाई के लिए तमिलनाडु सरकार को लिखा पत्र'
राजेंद्र शुक्ला ने आगे कहा कि "तमिलनाडु सरकार को कहा गया है कि सिरफ फैक्ट्री और उसके मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. जांच रिपोर्ट आने के पहले ही जबलपुर स्थित कोल्डरिफ कफ सिरप के थोक विक्रेता के यहां कार्रवाई करते हुए दवा की बिक्री पर रोक लगाई गई थी. इसके आलावा पानी का सैम्पल भी जांच के लिए लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट शनिवार की रात तक आने की संभावना है."
'2 साल के कम उम्र के बच्चों को न दे कफ सिरप'
उपमुख्यमंत्री शुक्ला ने बताया कि "केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी कफ सिरप 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बिलकुल न दें. इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जब तक कोई विशेषज्ञ या डॉक्टर सलाह न दें तब तक उन्हें भी कफ सिरप बिल्कुल न दें." राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि "कोल्डरिफ कफ सिरप गवर्नमेंट के अंतर्गत सप्लाई नहीं हुई थी. स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट किया गया है. उन्हें मेडिकल स्टोर में उपलब्ध कफ सिरप की जांच के निर्देश दिए गए हैं."
'अन्य लोग मिले दोषी तो होगी कड़ी कार्रवाई'
राजेंद्र शुक्ला ने छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर दुख जताते हुए कहा, "यह घटना अत्यंत दुखद है. सीएम मोहन यादव ने इसमें संज्ञान लिया है. फैक्ट्री मालिक और अन्य दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तमिलनाडु सरकार कार्रवाई करेगी. इसके अलावा जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसपर भी कड़ी कार्रवाई करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी."
- छुट्टी लेकर निजी क्लीनिक में इलाज कर रहे थे सरकारी डॉक्टर, मरने वाले सात बच्चों ने लिया था इनसे ट्रीटमेंट
- सिरप पिलाने के बाद बच्ची को नहीं आया यूरिन, नागपुर में मौत, कर्नाटक से लौटे पिता की भावुक स्टोरी
जांच रिपोर्ट से पहले ही राजेंद्र शुक्ला ने दे दी थी क्लीनचिट
जांच रिपोर्ट आने के बाद राजेंद्र शुक्ला सिरप कंपनी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन घटना के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही राजेंद्र शुक्ला ने कंपनी को क्लीनचिट दे दी थी. स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में दिए गए अपने बयान में कहा था कि "कफ सिरप को इन मौतों को वजह बनाना इस तरह का आरोप पूरी तरह से निराधार है. कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं ये तय है." जांच रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों की मौत के लिए सिरप को जिम्मेदार माना है और कार्रवाई की बात की है.