छिंदवाड़ा कलेक्टर ने टीचरों को दिया 1 महीने का समय, बोले-नहीं सिखाया तो सस्पेंड

छिंदवाड़ा: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था के हाल कैसे हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है. कहीं स्कूल भवन जर्जर है तो कहीं शिक्षक नहीं हैं और जहां शिक्षक हैं वहां बच्चे कुछ सीख नहीं रहे हैं. ऐसी ही व्यवस्था को दुरुस्त करने छिंदवाड़ा कलेक्टर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं. यहां वे शिक्षकों की पढ़ाई का स्तर भी जांच कर रहे हैं. हाल ही में कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि यदि कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवीं के बच्चों को अगर अगले एक महीने में हिंदी और इंग्लिश पढ़ना नहीं आया तो संबंधित अतिथि शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया जाएगा.

'एक महीने के भीतर शिक्षा की क्वालिटी में करो सुधार'

छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह लगातार ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा कर रहे हैं. यहां पहुंचकर वे पढ़ाई का स्तर जांच रहे हैं. कई स्कूलों में उन्होंने देखा है कि तीसरी, चौथी और पांचवी के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश की पुस्तक पढ़ना नहीं आ रहा है. इसी के चलते उन्होंने जिले के शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली.

बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं (ETV Bharat)

इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि "अगर एक महीने के भीतर शिक्षा की क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ तो फिर जिन अतिथि शिक्षकों को वहां पर पढ़ाई के लिए रखा गया है उन्हें हटा दिया जाएगा. एक महीने बाद फिर मूल्यांकन किया जाएगा और स्थिति में सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

'बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं'

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बैठक में कहा कि "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सभी शिक्षकों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों की बैठक में यह निर्देश दिए."

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने स्कूली शिक्षा अधिकारियों की ली क्लास (ETV Bharat)

उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि "यदि शैक्षणिक स्तर में सुधार नहीं होता है तो इसके लिए शिक्षक के साथ-साथ बीआरसी सहित संबंधित भी जिम्मेदार रहेंगे. कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी अतिथि शिक्षक पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए."

'बच्चों को टारगेट के अनुसार कराएं पढ़ाई'

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि "सभी शिक्षकों से पूछा जाए कि वे 2 वर्ष बाद अपने विद्यालय और विद्यार्थियों को किस स्तर पर देखना चाहते हैं ताकि शिक्षकों में भी प्रेरणा और लक्ष्य स्पष्ट रहे. साथ ही उन्होंने रेमेडियल क्लासेस अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं."

प्रभारी अधिकारी को नोटिस, बीआरसी से मांगा जवाब

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2025-26 जो 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है, उसके लिए कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने कम रजिस्ट्रेशन होने के कारण प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. इसके अलावा जहां रजिस्ट्रेशन 40 प्रतिशत से कम है वहां के बीआरसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. मोहखेड़ विकासखंड के एक स्कूल में 6 बच्चों पर 2 शिक्षकों की पदस्थापना और इसके बावजूद शैक्षणिक स्तर कम पाए जाने पर भी नाराजगी जताई है.

जेईई-नीट तैयारियों पर चर्चा

जिला शिक्षा अधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि अब जेईईए नीट के साथ-साथ सीएलएटी, पीएटी, सीयूईटी, सीए आदि जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की जा रही है. यहां पर डीईओ ने आगामी दिनों में जेईई और नीट की तैयारियों को लेकर बैठक में जानकारी दी.