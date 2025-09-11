ETV Bharat / state

गुरुजी बन स्कूल पहुंचे कलेक्टर की ट्रिक से सॉल्व हुए सवाल, सरकारी स्कूलों में PTM कराने का आदेश

सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण पर निकले छिंदवाड़ा कलेक्टर. सभी स्कूलों को 1 महीने का दिया अल्टीमेटम. ई-अटेंडेंस के लिए प्रिसिंपल को ठहराया जिम्मेदार.

CHHINDWARA COLLECTOR INSPECT SCHOOL
छिंदवाड़ा कलेक्टर ने सरकारी स्कूल का किया निरीक्षण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 7:47 AM IST

Updated : September 11, 2025 at 7:56 AM IST

2 Min Read
छिंदवाड़ा: सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की जांच-परख के लिए छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह बुधवार को अचानक जूनापानी गांव पहुंच गए. कलेक्टर ने मोहखेड़ की ग्राम पंचायत जूनापानी पहुंचकर आंगनबाड़ी केंद्र और शासकीय प्राथमिक शाला जूनापानी का निरीक्षण किया. इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार भी उनके साथ थे. निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि खुद कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों को गणित विषय के नए-नए आसान ट्रिक्स सिखाए तथा हिन्दी और अंग्रेजी की किताबों को पढ़वाया.

1 महीने का टीचरों को कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी शिक्षकों को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि "अगर पहली से पांचवी तक की क्लास में अंग्रेजी और हिंदी की किताबें बच्चों को पढ़नी नहीं आईं तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने से लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी." स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कलेक्टर ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में अचानक दौरा कर रहे हैं.

कलेक्टर ने बच्चों को मैथ के सवाल सॉल्व करना सिखाया (ETV Bharat)

सरकारी स्कूलों में भी होगी पेरेंट्स-टीचर मीटिंग

कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निजी स्कूलों की तर्ज पर ही सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें हर 15 दिन में शिक्षक बच्चों के घर जाकर बच्चों की पढ़ाई से संबंधित प्रोग्रेस रिपोर्ट की जांच करेंगे और पेरेंट्स से बात करेंगे, ताकि टीचर, पेरेंट्स से रूबरू हो सके और बच्चों की पढ़ाई से संबंधित बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके.

Chhindwara govt school Inspection
1 महीने का टीचरों को कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम (ETV Bharat)
Chhindwara govt schools PTM
बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी की किताबे पढ़ना सिखाया (ETV Bharat)

ई-अटेंडेंस नहीं भरा तो प्रिंसिपल होंगे जिम्मेदार

मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस की शुरुआत की गई है. इस पर भी कलेक्टर ने साफ निर्देश दिया है कि जिन भी स्कूलों में अगर ई-अटेंडेंस नहीं भरी जाती है तो इसके लिए उस स्कूल के प्रधान पाठक या प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे. उन पर कार्रवाई की जाएगी. शीलेंद्र सिंह की अतिथि शिक्षकों को लेकर नाराजगी दिखी. उन्होंने कहा कि जो अतिथि शिक्षक स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए.

Last Updated : September 11, 2025 at 7:56 AM IST

For All Latest Updates

