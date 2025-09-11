ETV Bharat / state

गुरुजी बन स्कूल पहुंचे कलेक्टर की ट्रिक से सॉल्व हुए सवाल, सरकारी स्कूलों में PTM कराने का आदेश

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने सरकारी स्कूल का किया निरीक्षण ( ETV Bharat )

Published : September 11, 2025 at 7:47 AM IST | Updated : September 11, 2025 at 7:56 AM IST

छिंदवाड़ा: सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की जांच-परख के लिए छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह बुधवार को अचानक जूनापानी गांव पहुंच गए. कलेक्टर ने मोहखेड़ की ग्राम पंचायत जूनापानी पहुंचकर आंगनबाड़ी केंद्र और शासकीय प्राथमिक शाला जूनापानी का निरीक्षण किया. इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार भी उनके साथ थे. निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि खुद कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों को गणित विषय के नए-नए आसान ट्रिक्स सिखाए तथा हिन्दी और अंग्रेजी की किताबों को पढ़वाया. 1 महीने का टीचरों को कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी शिक्षकों को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि "अगर पहली से पांचवी तक की क्लास में अंग्रेजी और हिंदी की किताबें बच्चों को पढ़नी नहीं आईं तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने से लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी." स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कलेक्टर ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में अचानक दौरा कर रहे हैं. कलेक्टर ने बच्चों को मैथ के सवाल सॉल्व करना सिखाया (ETV Bharat)

