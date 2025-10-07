ETV Bharat / state

कफ सिरप से बच्चों की मौत मामला: किसी और के नाम पर मेडिकल स्टोर चला रही थी सरकारी डॉक्टर की पत्नी

हैरानी की बात यह है कि इस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस उनके नाम पर नहीं है. वे किसी और के नाम पर लाइसेंस लेकर मेडिकल स्टोर संचालित कर रही थीं. इसमें उनके पति डॉ. प्रवीण सोनी का पूरा सहयोग था. फिलहाल, कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला उजागर होने के बाद से इस मेडिकल स्टोर पर ताला लगा हुआ है.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों ने पूरे देश को झकझोर दिया है. पैरेंट्स डरे हुए हैं. वहीं प्रशासन द्वारा कार्रवाई के नाम पर मेडिकल स्टोरों की जांच की जा रही है. साथ ही कुछ संदिग्ध मिलने पर लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं. जांच के दौरान पता चला है कि परासिया में जिस मेडिकल स्टोर से कोल्ड्रिफ कफ सिरप ज्यादातर बच्चों को दिए गए हैं, उसको डॉ. प्रवीण सोनी की पत्नी संचालित करती हैं.

नागपुर में इलाज के दौरान किडनी फेलियर से 1-2 बच्चों की मौत हुई थी और कई बच्चों की हालत गंभीर थी. 22 सितंबर को ईटीवी भारत की टीम परासिया के रेलवे स्टेशन रोड पर एक घर में बने निजी क्लीनिक पहुंचा था. जहां हमे दिखाई दिखा कि बिना नेम प्लेट और बोर्ड के घर के सामने लाइन लगाकर सैकड़ों लोग खड़े हैं. उनको देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ फ्री में मिलने वाला है. इन लोगों के पास जाकर पता किया तो जानकारी लगी कि ये लोग बच्चों का इलाज कराने के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं.

डॉक्टर की पत्नी के मेडिकल स्टोर पर लगा ताला (ETV Bharat)

डॉक्टर ने पत्नी को खुलवाया मेडिकल स्टोर

यहां सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी निजी क्लीनिक चलाते हैं. इन दिनों वह अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने प्राइवेट क्लीनिक में बच्चों का इलाज कर रहे हैं. डॉक्टर प्रवीण क्लीनिक में बच्चों को देखने के बाद पर्ची में दवा लिख देते थे और पास के मेडिकल स्टोर से दवा लेने को कहते थे. डॉक्टर द्वारा लिखी गई ज्यादातर दवाएं बस एक मेडिकल स्टोर पर मिलती थी. यह मेडिकल स्टोर कोई और नहीं डॉक्टर प्रवीण की पत्नी संचिलात करती थीं.

फार्मासिस्ट और बिल दोनों गायब, लाइसेंस रद

जांच में पता चला कि अपना मेडिकल स्टोर लाइसेंस फार्मासिस्ट सौरभ जैन के नाम पर है, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 6025 से और दुकान की मालकिन ज्योति सोनी जो डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी हैं. मेडिकल की दुकान में कोई फार्मासिस्ट नहीं है.

ड्रग लाइसेंसिंग अधिकारी शरद कुमार जैन ने बताया "विभिन्न बिंदुओं पर अपना मेडिकल स्टोर्स परासिया का निरीक्षण किया गया, जिसमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के तहत गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. निरीक्षण के दौरान बिक्री रिकॉर्ड अपूर्ण पाए गए. पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं का विक्रय किया जा रहा था और विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए गए. इन उल्लंघनों के संबंध में औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तय समय में संचालक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया. इसलिए मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है."

दवाई दुकान में फार्मासिस्ट जरूरी

ड्रग लाइसेंसिंग अधिकारी शरद कुमार जैन ने कहा, "किसी भी दवा की दुकान को संचालित करने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री के आधार पर लाइसेंस दिया जाता है. जिस फार्मासिस्ट के नाम पर लाइसेंस जारी होता है उसका उस मेडिकल स्टोर में होना जरूरी होता है. जब किसी दवाई दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है, तो आदेश के बाद इस मेडिकल स्टोर्स द्वारा दवाओं का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है. उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है."

सिर्फ अपना मेडिकल स्टोर में मिलती थी डॉक्टर की लिखी दवाइयां

14 महीने की बेटी संध्या को किडनी इन्फेक्शन में गवां चुके रसीद बोसम ने बताया "डॉक्टर प्रवीण सोनी की लिखी दवाइयां सिर्फ उनके अस्पताल के बगल में बने अपना मेडिकल में ही मिलती थीं. दूसरे मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आने पर डॉक्टर उन्हें खिलाने से मना कर देते थे. इसलिए उनके बगल वाले मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदनी पड़ती थी."