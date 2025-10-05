कफ सिरप से 10 बच्चों की मौत का मामला, सरकारी डॉक्टर अरेस्ट, सभी सिरप ब्रांड की होगी जांच
छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप से 10 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप, कफ सिरप निर्माता कंपनी और सरकारी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज.
October 5, 2025
October 5, 2025
छिंदवाड़ा: परासिया में जहरीला कफ सिरप पीने से 10 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. सिरप बनाने वाली कंपनी और सरकारी डॉक्टर होते हुए निजी क्लीनिक में इलाज करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ परासिया थाने में मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद एसपी की स्पेशल पुलिस टीम ने देर रात डॉ. प्रवीण सोनी को छिंदवाड़ा के राजपाल चौक से हिरासत में लिया है.
कम्पनी और डॉक्टर पर मामला दर्ज
एसपी अजय पांडे ने बताया कि "परासिया में कफ सिरप पीने की वजह से 10 बच्चों की मौत के मामले में प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है. मध्य प्रदेश में दोनों कफ सिरप की बिक्री को बैन कर दिया है. साथ ही सरकार ने कंपनी के अन्य प्रोडक्टों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है. सरकारी डॉक्टर होते हुए डॉ. प्रवीण सोनी निजी क्लीनिक चलाते हैं. यहां उन्होंने बच्चों के इलाज के लिए इस कंपनी के कफ सिरप को प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था."
एसपी के मुताबिक, "कप सिरप निर्माता कंपनी और डॉ. प्रवीण सोनी के खिलाफ परासिया थाने में 3 अलग-अलग मामलों में मामला दर्ज किया गया है. साथ ही एसपी द्वारा गठित स्पेशल टीम ने शनिवार की देर रात डॉ. प्रवीण को छिंदवाड़ा के राजपाल चौक से हिरासत में लिया है. आरोपी डॉक्टर सोनी बीएनएस की धारा 276 105, ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है."
इन धाराओं में सजा का प्रवधान
|धारा
|सेक्शन
|विवरण
|सजा
|बीएनएस
|276
|एडलटेशन ऑफ इग्स (औषधियों का मिश्रण)
|01 वर्ष
|बीएनएस
|105
|हत्या की कोटी में न आने वाले आपराधिक मानव वध (कल्पेबल होमीसाईट IPC 304)
|10 वर्ष
|ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट 1940
|27 ए
|एडलट्रेडेंट ड्रग्स का प्रयोग जिससे किसी की मृत्यु हो जाए
|10 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास
छुट्टी लेकर निजी क्लीनिक में प्रैक्टिस
जहरीली कफ सिरप की चर्चाएं तो हर तरफ हो रही थीं, लेकिन सरकारी डॉक्टर होते हुए छुट्टी लेकर निजी क्लीनिक में इलाज करने की खबर ईटीवी भारत ने सबसे पहले प्रकाशित की थी. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सिरप बनाने वाली कंपनी के साथ ही सरकारी डॉक्टर होते हुए निजी क्लीनिक में बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है.
मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा
इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतक बच्चों की परिजनों को 4-4 लाख रुपये के मुआवजा देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही जो बच्चे बीमार हैं, उनके इलाज का खर्च सरकार द्वारा उठाने की बात कही है. इधर, मोहन यादव सरकार पूरे प्रदेश में हर ब्रांड के कफ सिरप की जांच करने की तैयार में है.
जांच में पाई गई 48.6% डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा
कोल्ड्रिफ सिरप को तमिलनाडु के औषधि नियंत्रक द्वारा कोल्ड्रिफ सिरप को नॉट ऑफ स्टैण्डर्ड क्वालिटी (एनएसक्यू) घोषित किया गया है. शासकीय औषधि विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला चेन्नई के परीक्षण अनुसार इस सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 48.6 फीसदी पाई गई है, जो एक जहरीला तत्व है. यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है. यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित एक फैक्ट्री में बनाई जाती है. जैसे ही यह मामला सामने आया था जांच के बाद तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप पर बैन लगा दिया था.