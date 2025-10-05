पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया मासूम का शव, हंगामा मचा तो छिंदवाड़ा प्रशासन को आई याद
छिंदवाड़ा में पोस्टमार्टम के लिए बच्ची का निकाला गया शव. कोल्ड्रिफ सिरप से मरने वाले सभी बच्चों का बिना पोस्टमार्टम कर दिया गया अंतिम संस्कार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 5:27 PM IST
छिंदवाड़ा: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा के परासिया में 14 बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है. हैरानी की बात ये है कि अंतिम संस्कार से पहले इन सभी बच्चों में से किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया. ईटीवी भारत ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया तो प्रशासन की आंख खुली और जिले के मोक्ष धाम से पोस्टमार्टम के लिए एक 2 साल की बच्ची का शव कब्र से निकलवाया गया.
शनिवार को बच्ची का किया गया था अंतिम संस्कार
कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन के बाद 2 साल की योगिता ठाकरे को यूरिन में प्रॉब्लम हुई थी और उसे नागपुर के गणेश अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शनिवार को इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी. उसी दिन शाम को परिजन ने बच्ची का अंतिम संस्कार (दफन) कर दिया था. विवाद बढ़ा तो रविवार को प्रशासन की मौजूदगी में योगिता का शव कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम से लिए जिला अस्पताल भेजा गया.
मरने वाले एक भी बच्चे का नहीं हुआ था पोस्टमार्टम
जिले में एक के बाद एक लगातार किडनी इन्फेक्शन से 14 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया. परिजन ने अपने-अपने तरीकों से अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया. ईटीवी भारत की टीम ने इस बात को प्वाइंट आउट किया और इस मुद्दे को प्रमुखता से कवर किया. इसके अलावा छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण से भी इस संबंध में बात की गई. कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया और शव का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया.
- कफ सिरप से 10 बच्चों की मौत का मामला, सरकारी डॉक्टर अरेस्ट, सभी सिरप ब्रांड की होगी जांच
- छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड पर एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार, राजेंद्र शुक्ला ने दोषियों को दे दी कड़ी चेतावनी
'सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पर मिलेंगी सरकारी सुविधाएं'
योगिता ठाकरे के दादा लेखराम ठाकरे ने बताया कि "अपनी पोती को नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन छिंदवाड़ा के मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें फोन करके कहा कि आप निजी अस्पताल में नहीं सरकारी अस्पताल में इलाज कराओ, तो आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा. इसलिए उन्होंने नागपुर के सरकारी अस्पताल में उसे शिफ्ट कर दिया था, लेकिन पोती की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और आखिरकार शनिवार को वह सबको छोड़कर चली गई."