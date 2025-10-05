ETV Bharat / state

पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया मासूम का शव, हंगामा मचा तो छिंदवाड़ा प्रशासन को आई याद

छिंदवाड़ा में पोस्टमार्टम के लिए बच्ची का निकाला गया शव. कोल्ड्रिफ सिरप से मरने वाले सभी बच्चों का बिना पोस्टमार्टम कर दिया गया अंतिम संस्कार.

CHHINDWARA CHILD POSTMORTEM
पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया बच्ची का शव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा के परासिया में 14 बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है. हैरानी की बात ये है कि अंतिम संस्कार से पहले इन सभी बच्चों में से किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया. ईटीवी भारत ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया तो प्रशासन की आंख खुली और जिले के मोक्ष धाम से पोस्टमार्टम के लिए एक 2 साल की बच्ची का शव कब्र से निकलवाया गया.

शनिवार को बच्ची का किया गया था अंतिम संस्कार

कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन के बाद 2 साल की योगिता ठाकरे को यूरिन में प्रॉब्लम हुई थी और उसे नागपुर के गणेश अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शनिवार को इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी. उसी दिन शाम को परिजन ने बच्ची का अंतिम संस्कार (दफन) कर दिया था. विवाद बढ़ा तो रविवार को प्रशासन की मौजूदगी में योगिता का शव कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम से लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

मरने वाले एक भी बच्चे का नहीं हुआ था पोस्टमार्टम

जिले में एक के बाद एक लगातार किडनी इन्फेक्शन से 14 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया. परिजन ने अपने-अपने तरीकों से अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया. ईटीवी भारत की टीम ने इस बात को प्वाइंट आउट किया और इस मुद्दे को प्रमुखता से कवर किया. इसके अलावा छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण से भी इस संबंध में बात की गई. कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया और शव का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया.

'सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पर मिलेंगी सरकारी सुविधाएं'

योगिता ठाकरे के दादा लेखराम ठाकरे ने बताया कि "अपनी पोती को नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन छिंदवाड़ा के मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें फोन करके कहा कि आप निजी अस्पताल में नहीं सरकारी अस्पताल में इलाज कराओ, तो आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा. इसलिए उन्होंने नागपुर के सरकारी अस्पताल में उसे शिफ्ट कर दिया था, लेकिन पोती की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और आखिरकार शनिवार को वह सबको छोड़कर चली गई."

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHINDWARA COLDRIF COUGH SYRUP CASECOLDRIF SYRUP KIDNEY FAILURECHHINDWARA NEWSCHILD BODY EXHUMED GRAVECHHINDWARA CHILD POSTMORTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर

दुलदुल घोड़ी नृत्य बगैर खुशियां अधूरी, देखने के लिए ठिठक जाती है राहगीरों की नजर

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.