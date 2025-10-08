ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में नहीं थम रहा बच्चों की मौतों का सिलसिला, इलाज का सारा खर्च उठाएगी मोहन यादव सरकार

छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप का कहर जारी, मासूम की मौतों का आंकड़ा हुआ 17, बेटी का शव गांव पहुंचते ही मची चीख पुकार.

CHHINDWARA 17 CHILD DEATH SYRUP
छिंदवाड़ा में नहीं थम रहा बच्चों की मौतों का सिलसिला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 8:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: जिस बेटी के घर में आने से खुशियां छा गई थी, आज उसके जाने घर में चीख पुकार और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी. क्योंकि डेढ़ साल की बेटी धानी को भी जहरीले कफ सिरप ने काल बनकर लील लिया है. धानी को जरा सा बुखार भी आ जाता था तो नवीन तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते थे. क्योंकि बेटी की तकलीफ देखी नहीं जाती थी, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे. क्योंकि इस बुखार के बाद अब उनकी डेढ़ साल की बेटी धानी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है.

घर पहुंचते ही मच गई चीख पुकार

धानी को भी मामूली सा बुखार आया था. बेटी की तकलीफ दूर करने के लिए पिता नवीन, डॉक्टर प्रवीन सोनी के पास ले गए थे. डॉक्टर ने धानी को वही कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखा, जिसको पिलाने के बाद उसकी किडनी में इंफेक्शन हो गया. हालत बिगड़ने पर पिता उसे नागपुर लेकर पहुंचे, लेकिन नागपुर के डॉक्टर भी नहीं बचा पाए. जैसे ही बेटी का शव उनके गांव जूनापानी पहुंचा तो पूरा गांव बिलख पड़ा. पिता दरवाजे पर बैठकर रो रहे थे तो माता अपना कलेजा पीट रही थी क्योंकि अब बेटी लौट कर नहीं आने वाली थी.

KIDNEY INFECTION DEATH
किडनी फेलियर से बच्ची ने तोड़ा दम (ETV Bharat)

17 बच्चों को लील गया जहरीला सिरप

बच्चों को इलाज के नाम पर दिया गया जहरीला कफ सिरप हर दिन बुरी खबर सुना रहा है. मंगलवार को नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में 3 मासूमों ने दम तोड़ दिया. अब तक छिंदवाड़ा जिले में 17 बच्चों की मौत जहरीले कफ सिरप को पीने से हुई है. जिनमें 12 परासिया के, 2 छिंदवाड़ा के, 1 जुन्नारदेव का, 1 तामिया का और 1 चौरई का मासूम है.

CHHINDWARA COUGH SYRUP CASES
बेटी की मौत से पिता का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

सरकार उठाएगी इलाज का खर्च

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि "किडनी संक्रमित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. छिंदवाड़ा जिले के 7 और बैतूल जिले के 2 बच्चों का इलाज नागपुर के अस्पतालों में चल रहा है. इन किडनी संक्रमण से प्रभावित बच्चों का अच्छे से अच्छा इलाज हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है." नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज सहित एम्स अस्पताल, कलर्स हॉस्पिटल, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और गेटवेल हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज जारी है. कलेक्टर छिंदवाड़ा और बैतूल द्वारा बच्चों के परिवारों से सतत संपर्क रखते हुए आवश्यक सहायता दी जा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

KIDNEY INFECTION DEATH COLDRIF COUGH SYRUPCHHINDWARA COUGH SYRUP CASESMOHAN YADAV GOVT ACTIONCHHINDWARA 17 CHILD DEATH SYRUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

MBBS प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं करने को लेकर चुनौती, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत, आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में IMA

दुनिया का सबसे बड़ा रामनामी धनुष इंदौर में तैयार, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

इंदौर शराब घोटाले मामले में ED की एंट्री, दो आरोपी 8 अक्टूबर तक की रिमांड पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.