छिंदवाड़ा एसआईटी को मिली रंगनाथन की पुलिस रिमांड, 10 दिनों तक लगातार होगी पूछताछ

छिंदवाड़ा एसआईटी ने रंगनाथन को परासिया कोर्ट में किया पेश. दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दी 10 दिन की पुलिस रिमांड.

RANGANATHAN 10 DAYS POLICE REMAND
छिंदवाड़ा एसआईटी को मिली रंगनाथन की 10 दिन की पुलिस रिमांड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 7:58 PM IST

3 Min Read
छिंदवाड़ा: जहरीली कफ सिरप से हो रही मौत के मामले में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक गोविंदन रंगनाथन को शुक्रवार को परासिया कोर्ट में पेश किया गया. यहां एसआईटी की टीम ने सिविल न्यायालय परासिया से पुलिस रिमांड मांगी थी. न्यायालय ने 20 अक्टूबर तक यानि 10 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी है. अब एसआईटी की टीम श्रीसन कंपनी के मालिक रंगनाथन से कई अहम बिंदुओं पर 10 दिनों तक पूछताछ करेगी.

एसआईटी को मिली 10 दिन की पुलिस रिमांड

श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक गोविंदन रंगनाथन को परासिया कोर्ट में पेश किया गया. जहां रंगनाथन ने खुद अपनी पैरवी करते हुए खुद को निर्दोष बताया तो वहीं एसआईटी का पक्ष सुनने के बाद परासिया कोर्ट ने रंगनाथन की 10 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है.

परासिया कोर्ट ने रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर एसआईटी को सौंपा (ETV Bharat)

एसआईटी ने रंगनाथन को चेन्नई से किया था गिरफ्तार

जहरीली कफ सिरप से लगातार हो रही मौत के मामले में परासिया थाने में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक रंगनाथन और उस दवाई को पर्चे में लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. छिंदवाड़ा एसआईटी की टीम के 6 सदस्य चेन्नई गए थे, जहां से शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर परासिया लेकर पहुंचे. सुबह करीब 11 बजे कंपनी के मालिक रंगनाथन को परासिया थाने लेकर पुलिस पहुंची. पुलिस ने थाने में ही चार बजे तक लगभग 5 घंटे तक लगातार पूछताछ करती रही.

रंगनाथन ने खुद को बताया निर्दोष

परासिया सिविल कोर्ट के सभी वकीलों ने तय किया था कि बच्चों की मौत का गुनहगार रंगनाथन की तरफ से कोई पैरवी नहीं करेगा. जब न्यायाधीश ने रंगनाथन से पूछा कि तुम्हारी तरफ से भी कोई वकील पैरवी करने के लिए आया है क्या तब रंगनाथन ने कहा कि वे अपना वकील नहीं लाए हैं. रंगनाथन ने खुद ही अपनी पैरवी करते हुए कहा कि वह निर्दोष हैं और पुलिस उन्हें बेवजह आरोपी बना रही है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु से उनका वकील आकर अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे.

'पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए ली जाती है रिमांड'

ईटीवी भारत से परासिया बार काउंसिल के अध्यक्ष श्याम साहू ने बातचीत करते हुए बताया कि "पुलिस रिमांड इसलिए ली जाती है ताकि पुलिस विवेचना में आगे पूछताछ कर सके. इसके साथ ही कई ऐसे सबूत और सामान जब्त करने होते हैं जो न्यायालय में पेश किए जाते हैं. इन सबके लिए पुलिस रिमांड ली जाती है ताकि मामले में पूरी तरीके से निष्पक्ष विवेचना हो सके और कोर्ट के सामने सबूत पेश किए जा सकें."

कोर्ट परिसर में लगे फांसी दो के नारे

श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक रंगनाथन को एसआईटी की टीम जैसे ही सिविल कोर्ट लेकर पहुंची, वहां भारी पुलिस बल तैनात था. वकीलों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा था, वकीलों ने रंगनाथन के खिलाफ फांसी की सजा देने के नारे लगाए. भारी पुलिस बल के बीच कोर्ट में पेश किए गए रंगनाथन की हालत भी खराब दिख रही थी. रंगनाथन की उम्र करीब 75 साल है और वह ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं.

